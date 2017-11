Zu Affinity Photo gibt es ab sofort das offizielle „Workbook“ direkt von der Software-Schmiede Serif. Das „Affinity Photo Workbook“ ist auf Deutsch und Englisch erhältlich, die deutschsprachige Ausgabe umfasst 488 Seiten. Noch bis Ende November wird das Handbuch zu Affinity Photo zum deutlich vergünstigten Sonderpreis direkt bei Serif angeboten.

488 Hochglanzseiten führen einen im „Affinity Photo Workbook“ in die Arbeit mit der Photoshop-Alternative ein. Es gibt ein ausführliches Kapitel zu Grundlagen wie das Arbeiten mit Ebenen oder die RAW-Entwicklung. Ein anderes Kapitel widmet sich typischen Fotoprojekten, zum Beispiel die Bearbeitung von HDR-Bildern oder Techniken zur Schwarzweiß-Umwandlung. Weitere Kapitel haben die Beauty-Retusche, Panorama-Bilder oder die Gestaltung eines Buch-Covers zum Thema.

Das „Affinity Photo Workbook“ ist ab sofort auf Deutsch erhältlich. Es richtet sich ausdrücklich an Bildbearbeiter mit der Desktop-Version der Bildbearbeitungssoftware. Für die Tablet-Ausführung ist es nach Angaben von Serif nicht geeignet. Regulär kostet das „Affinity Photo Workbook“ 45 Euro. Serif bietet es in seinem Online-Shop noch bis zum 28. November für rund 33 Euro zuzüglich 4,50 Euro Versandgebühren an.

Weiterführende Informationen und Bestellmöglichkeit: Affinity Photo Workbook auf der Webseite von Serif