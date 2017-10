Für Fotografen mit einer Großformat- oder Fachkamera bietet Hasselblad ab sofort das H6D-100c digital back an. Das digitale Rückteil basiert auf der 100-Megapixel-Kamera H6D-100c, die Hasselblad vor rund anderthalb Jahren herausgebracht hat. Einen Preis teilt Hasselblad nicht mit.

Das Rückteil zur 100-Megapixel-Kamera H6D-100c von Hasselblad ist ab sofort auch solo erhältlich. Es arbeitet laut Hersteller mit einer Vielzahl an Großformat- und Fachkameras zusammen und lässt sich sowohl über mechanische wie über elektronische Verschlusseinheiten auslösen.

Herzstück des H6D-100c digital back ist ein CMOS-Sensor im Format 53,4 x 40,0 mm, für den Hasselblad einen Dynamikumfang von 15 Blendenstufen angibt. Das Back speichert Fotos mit einer Auflösung von 11.600 × 8.700 Pixel und einer Farbtiefe von 16 Bit. Im Zusammenhang mit der „Natural Color Solution“ von Hasselblad soll das eine besonders fein abgestufte Tonalität garantieren.

Das Rückteil verfügt über je eine CFast- und SD-Kartensteckplatz sowie eine USB-3-Typ-C-Buchse. Letztere sorgt für eine schnelle Bildübertragung bei der der Arbeit im Fernbedienungs- bzw. Tethering-Modus.

Technische Daten: Hasselblad H6D-100c digital back