Von Braun Photo Technik kommt mit der Serie Alpe Fototaschen in drei und -rucksäcke in zwei Größen. Die Rucksäcke sind mit einem hinterbelüfteten Tragesystem ausgestattet, die Fototaschen gibt es in den Ausführungen Denim und Earth. Die Taschen kosten je nach Größe ab ca. 20 Euro, die Rucksäcke ab 40 Euro.

Pressemitteilung der Braun Photo Technik GmbH: