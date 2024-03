Die Lomographische Gesellschaft präsentiert: Lerne die Lomomatic 110 kennen: die schärfste,kreativste Pocketkamera der Welt!

Unterwegs mit der Lomomatic 110

Die Lomomatic 110 ist die ideale Pocketkamera für alle, die sich nach Spontanität und sorglosen Foto-Momenten sehnen. Sie ist eine verlässliche Begleitung auf Abenteuern und verzaubert auf allen Wegen und Umwegen des Lebens mit ihrem einzigartigen 110er Charme. Ob im Alltag oder zu besonderen Anlässen, mit der eigens entwickelten Minitar CX Glaslinse und dem praktischen Ritsch-Ratsch Filmtransport verpasst man keinen Schnappschuss! Dank des abnehmbaren Blitzes mit Farbfiltern zum Wechseln, Mehrfachbelichtungsmodus und zwei frei wählbaren Blenden lassen sich mühelos kreative Meisterwerke komponieren, wie sie das Pocketformat noch nicht gesehen hat! Die Lomomatic 110 ist ab sofort in der klassischen Metalledition mit Blitz und der farbenfrohen „Golden Gate“ Variante als single Kamera oder ebenfalls mit Blitzaufsatz zu haben. Die Zeit ist gekommen: Entdecken wir die Welt mit der Lomomatic 110!

Kleine Kamera, große Abenteuer

Von der kompakten Größe der Lomomatic 110 sollte man sich nicht täuschen lassen, diese kreative Begleiterin strotzt nur so vor großen Ideen! Analogneulinge nimmt sie bei der Hand und zeigt ihnen die Schönheiten des fotografischen Films, während sie Profis mit ihren zahlreichen Lomographischen Features und einer unvergleichlich scharfen Glaslinse überzeugen wird. Die Lomomatic 110 lädt ein zu einer nostalgischen Reise in die goldenen Zeiten des 110er Films und öffnet mit einer Belichtungsautomatik, steuerbarer ISO, Zonenfokus sowie wählbaren Blenden die Tür zu einer Welt voller Lomographischer Experimente. Diese Kameraneuheit steht bereit, Momente des täglichen Lebens in süße Analogschätze zu verwandeln, an denen wir uns immer und immer wieder erfreuen.

Was ist Pocketfilm?

In den 1970ern erlangte dieses einfache, aber mächtige Format große Popularität und machte die Fotografie für jedermann zugänglich und erschwinglich. Nach Jahren des Höhenflugs musste das kleine Format allerdings einige Schicksalsschläge hinnehmen und fristete daraufhin eine Zeit im Schattendasein – bis zum Jahr 2012. Damals entschieden wir uns, den Pocketfilm wieder aufleben lassen und die unverdiente Dürreperiode zu beenden.

Über zehn Jahre später gelten wir als mittlerweile einziger Hersteller von 110er Filmen und Kameras und blicken stolz auf ein unvergleichliches Sortiment. So haben Interessierte die Möglichkeit aus verschiedenen Emulsionen (Farbnegativ, Schwarzweiß, Redscale und LomoChrome) sowie zwei kompakten Kameras, der Diana Baby und Fisheye Baby, zu wählen. Als Zeichen unserer Hingabe, die analoge Fotografie noch lange zu erhalten, gehen wir mit der Lomomatic 110 den nächsten Schritt. Diese fortschrittliche Kamera ist ab sofort erhältlich und bereit, eine neue Ära der Kreativität einzuläuten!

Technische Daten