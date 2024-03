Teilnahme eröffnet – die Nikon Comedy Wildlife Awards

Düsseldorf, 16. März 2024 – Nikon freut sich, in Zusammenarbeit mit The Comedy Wildlife Awards, die Eröffnung des weltbekannten Wettbewerbs und damit die Annahme von Beiträgen für das Jahr 2024 bekannt zu geben.

The Comedy Wildlife Awards feiert ein Jahrzehnt des Austauschs bezaubernder Bilder aus der ganzen Welt und in diesem Jahr freut sich Nikon, dieses starke Erbe als Partner unterstützen zu können. Um diese aufregende neue Partnerschaft zu feiern, wurde der Wettbewerb offiziell in »The Nikon Comedy Wildlife Awards« umbenannt. Das Ziel bleibt jedoch unverändert: die Welt zu ermutigen, sich durch lustige Bilder aus der Tierwelt an der Diskussion über den Naturschutz zu beteiligen.

Teilnehmende sind aufgefordert, Arbeiten einzureichen, die nicht nur zum Lachen anregen, sondern auch Tiere in allen Formen und Größen darstellen und ihren Schutz und den ihrer Lebensräume durch eine humorvolle und positive Botschaft fördern.

Die engere Auswahl wird von einer Jury aus branchenführenden Fotoprofis bewertet, zu der zum ersten Mal auch Nikon-Creators wie Cameron Whitnall, Lara Jackson und Roxy Furman gehören. Sie alle verfügen über ein umfassendes Verständnis und eine große Leidenschaft für die Wildtierfotografie und den Naturschutz. Sie werden sich der regulären Gruppe aus fachkundigen Juror:innen anschließen, zu der die renommierten Tierfotograf:innen und Nikon-Ambassadors Daisy Gilardini und Charlie Hamilton James zählen.

Die Teilnahme am Wettbewerb ist kostenlos und steht der Öffentlichkeit bis zum 31. Juli 2024 offen. Die Shortlist wird im September bekannt gegeben, die endgültigen Gewinner:innen dann im November dieses Jahres.

Verschiedene Kategorien eröffnen die Chance auf tolle Preise, von einer einzigartigen Safari in der Masai Mara in Kenia bis hin zu einer Nikon Z 30 Kamera. Weitere Preise sind ein Nikon Z 8 Kit und ein brandneues iPad mit der neuesten Version der Bearbeitungssoftware Affinity Photo für den bzw. die Gewinner:in der Sparte Nikon Young Photographer (Nikon-Jungfotograf:in).

Stefan Maier, Senior General Manager Marketing, kommentiert: „Mit großer Begeisterung arbeiten wir in diesem Jahr mit dem Team von The Comedy Wildlifezusammen und fühlen uns geehrt, »The Nikon Comedy Wildlife Awards« ins Leben zu rufen. Vor dem Hintergrund der natürlichen Affinität zwischen unseren Marken feiern wir gemeinsam die weltweite Tierwelt und schaffen ein wichtiges Bewusstsein für den Naturschutz. Nikon leistet seit mehr als 100 Jahren nicht nur Pionierarbeit in der Bildtechnologie, sondern unterstützt auch Kreative und Bildgestalter:innen auf der ganzen Welt bei der Perfektionierung ihres Handwerks. Wir freuen uns daher sehr, unsere Kräfte zu bündeln und talentierten Kreativen eine Plattform zu bieten, auf der sie nicht nur Geschichten erzählen können, die etwas bewirken, sondern auch ein Lächeln auf die Gesichter der Menschen zaubern.“

Paul Joynson-Hicks, Gründer des Wettbewerbs, freut sich: „Wir sind sehr glücklich, dass wir anlässlich unseres zehnjährigen Bestehens eine Partnerschaft mit Nikon, einer der weltweit führenden Kameramarken, eingehen konnten. Es ist ein ganz besonderes Jahr für uns: Wir feiern nicht nur Tausende von lustigen Bildern, die von Fotograf:innen aus der ganzen Welt eingereicht werden, sondern auch, dass wir dabei von der Weltmarke Nikon unterstützt werden. Das ist wirklich etwas ganz Besonderes. Herzlich Willkommen Nikon – und auf eine glorreiche gemeinsame Zukunft, in der wir Tiere aus aller Welt feiern, ihre Fotograf:innen würdigen und die Welt durch unsere lustigen Wildtierbilder dazu anregen, sich an der Diskussion über den Naturschutz zu beteiligen.“

Die Wettbewerbskategorien umfassen:

Alex Walker’s Serian Mammals („Alex Walker’s Serian“ Säugetiere im afrikanischen Busch)

Spectrum Photo Birds (Spectrum Photo Vögel)

ThinkTANK Fish and other Aquatic Species („ThinkTANK“ Fische und andere Wasserlebewesen)

Insects (Insekten)

Reptiles/Amphibians (Reptilien und Amphibien)

Nikon Young Photographer (Nikon-Jungfotograf:in, Teilnehmer:innen bis 25 Jahre)

Nikon Junior Category (Kategorie Nikon Junior, Teilnehmer:innen bis 16 Jahre)

Amazing Internet Portfolio Category (Kategorie Erstaunliches aus dem Internet)

Video Category (Kategorie Video)

Affinity Photo People’s Choice Award (Affinity Photo Publikumsliebling)

Für weitere Informationen über den Wettbewerb oder die Teilnahme besuchen Sie www.comedywildlifephoto.com.​