„Be one-of-a-kind with light and color”

FUJIFILM INSTAX präsentiert die neue INSTAX MINI 99

Ratingen, 14. März 2024 – Die neue INSTAX MINI 99 kombiniert Retro-Charme mit moderner Sofortbild-Technologie und neuen Features. Sie ist die erste Sofortbildkamera ihrer Art und erschafft einzigartige Aufnahmen – bei der kein Bild aussieht wie das andere.

Mit der INSTAX MINI 99 knüpft FUJIFILM an den Erfolg des Vorgängermodells MINI 90 neo classic an. Ausgestattet mit einem Farbeffekt-Einstellrad und einem manuellen Vignettenschalter, bietet sie noch mehr Raum für Kreativität. Das hochwertige Retro-Design macht die INSTAX MINI 99 zum absoluten Hingucker. Mit einer Vielzahl analoger Einstellmöglichkeiten kann jedes Motiv individuell in Szene gesetzt werden.

Eine Sofortbildkamera voller neuer, kreativer Funktionen

Schon bei der INSTAX MINI 90 neo classic waren der Kreativität kaum Grenzen gesetzt. Mit der MINI 99 geht FUJIFILM noch einen Schritt weiter: Sie ermöglicht es dem Fotografierenden, mit Licht zu experimentieren und sich durch individuelle, einzigartige Aufnahmen selbst auszudrücken.

Über ein analoges Einstellrad kann der Fotografierende zwischen sechs verschiedenen Farbeffekten wechseln: Warm Tone, Faded Green, Sepia, Light Leak, Soft Magenta oder Light Blue. Der Film wird mit Hilfe des eingebauten LED-Beleuchtungssystems farbig belichtet – was das Ergebnis grundlegend von digitalen Effekten unterscheidet.

Für noch mehr künstlerische Freiheit sorgt die manuelle Vignetteneinstellung, durch die sich die Vignette über einen analogen Schalter am Objektiv manuell ein- oder ausschalten lässt. So erhalten Bilder auf Wunsch einen abgedunkelten Rahmen.

Die INSTAX MINI 99 behält zudem die beliebten Features ihrer Vorgängerin: LCD-Display für eine einfache Bedienung, manuelle Belichtungseinstellungen für spannende Effekte, verschiedene integrierte Aufnahmemodi für den perfekten Fokus, Doppel- und Langzeitbelichtung sowie einen leistungsstarken Blitz. Dank des Selbstauslösers kann auch der Fotograf mit aufs Bild.

Der optimale Film für einzigartige Momentaufnahmen

Perfekt ergänzt wird die INSTAX MINI 99 durch den Launch des INSTAX MINI Films „PHOTO SLIDE“. Basierend auf einer schlichten Elfenbeinfarbe bringt er die mit der MINI 99 aufgenommenen Sofortbilder besonders gut zur Geltung. Natürlich ganz im Retro-Style – inspiriert vom Foto-Dia, das beispielsweise in alten Diaprojektoren zum Einsatz kam. Die INSTAX MINI 99 ist ebenfalls mit jedem weiteren MINI Film kompatibel.

Preise und Verfügbarkeit

Die INSTAX MINI 99 ist ab dem 4. April 2024 für 199,99 € (UVP) im Handel erhältlich. Zum gleichen Zeitpunkt kommt der neue INSTAX MINI Sofortbildfilm „PHOTO SLIDE“ für 10,99 € (UVP) auf den Markt.

Weitere Information finden Sie unter https://www.fujifilm-instax.de/