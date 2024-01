Hasselblad stellt 907x und cfv 100c vor: Verbesserung der Fotografie im Mittelformat durch Vielseitigkeit und unerreichte Bildqualität

Modulares design. Drei Anwendungsmöglichkeiten.

Hasselblad, der führende Hersteller von Mittelformatkameras, stellt die 907X-Kamera mit dem Digitalrückteil CFV 100C vor. Dieses Modell vereint modulares Design mit fortschrittlichen Technologien, die drei unterschiedliche fotografische Fähigkeiten bieten. Das Ergebnis? Die bisher kompatibelste 100-MP-Mittelformatkamera von Hasselblad. Das legendäre Design bildete die Grundlage für 907X und CFV 100C. Sie wurde mit einem neuen 100-MP-Sensor mit Hintergrundbeleuchtung ausgestattet, der die Auflösung der Vorgängermodelle 907X und CFV II 50C verdoppelt.

Das 907X-Kameragehäuse

907X und CFV 100C bilden zusammen die kleinste und leistungsstärkste Mittelformatkamera der Branche. Diese dynamische Kombination ist mit allen XCD-, HC/HCD- und Xpan-Objektiven kompatibel und kombiniert so hochqualitative optische Objektive, um direkt aus der Kamera das beste Bild zu erzielen.

V-System Filmkameras von Hasselblad

Das CFV 100C haucht den V-System-Filmkameras von Hasselblad, zum Beispiel den Serien 500 und 200, neues Leben ein. Fotograf:innen können ihre geliebte Filmkamera mit dem leistungsstarken CFV 100C Sensor verwenden, um die exzellente Bildqualität zu erzielen, die wir im digitalen Zeitalter gewohnt sind und gleichzeitig einzigartige Aufnahmen auf Hüfthöhe machen. Das CFV 100C bewahrt in jeder Hinsicht einen zeitlosen Klassiker.

Technische Kameras

Mit dem CFV 100C profitieren technische Filmkameras von den Vorteilen des 100-MP-Sensors. Für Fotograf:innen, Museen oder Institutionen wird es dadurch sehr viel leichter, strenge und präzise fotografische Anforderungen zu erfüllen. Das Display mit dem 3,2 Zoll großen Touchscreen und einer Auflösung von 2,36 Millionen Pixel bietet Fotograf:innen mit seiner überragenden Flexibilität und Farbintensität eine benutzerfreundliche Erfahrung und eine kostengünstige digitale Lösung im Bereich der technischen Kameras.

Einzigartiges Design und legendäre Tradition

907X und CFV 100C bietet Benutzer:innen den einzigartigen Aufnahmestil auf Hüfthöhe. Das klassische Design, der Sucher auf Hüfthöhe, die Abdeckung in Lederoptik und das verchromte Gehäuse sind speziell für Personen geeignet, die ihre Vorliebe für den Vintage-Look zum Ausdruck bringen möchten. Der Sucher kann um 40° und 90° nach oben geneigt werden, sodass Fotograf:innen verschiedene Perspektiven zur Auswahl haben.

Unvergleichliche Bildqualität, lebensecht und farbgetreu

Das Rückteil CFV 100C sorgt in Kombination mit HNCS (Hasselblad Natural Color Solution) dafür, dass Farben mit unvergleichlicher Genauigkeit aufgenommen werden und Szenen so reproduziert werden, wie sie vom menschlichen Auge wahrgenommen werden. Fotograf:innen können ihre Motive mit lebensechter und natürlicher Farbwiedergabe im JPG- oder RAW-Format aufnehmen. Mit einer 16-Bit-Farbtiefe bietet das CFV 100C ca. 281 Billionen Farben und stellt Fotograf:innen eine umfangreiche Palette für die Erfassung des gesamten visuellen Spektrums zur Verfügung. Das CFV 100C bietet einen ISO-Wert von nur 64 und sorgt so für eine filigrane, reine und klare Bildqualität. Das CFV 100C sorgt mit beeindruckenden 15 Blendenstufen für den Dynamikumfang für ausdrucksstarke helle und dunkle Details. Auf diese Weise entstehen gleichmäßige und natürliche Übergänge in jedem Bild, sodass Fotograf:innen kreative Grenzen überschreiten können.

Erweiterter Autofokus und Gesichtserkennung

907X und CFV 100C stellt Benutzer:innen den Autofokus mit Phasenerkennung (PDAF) mit 294 Zonen vor, aufgeteilt auf die 100-MP-Sensoroberfläche. Diese fortschrittliche Autofokus-Technologie deckt beeindruckende 97 % des Fokusbereichs ab und sorgt dafür, dass jede Aufnahme scharf und präzise fokussiert ist. Die Gesichtserkennungsfunktionen erleichtern die Aufnahme von Porträts an verschiedenen Orten.

Integriertes Speichersystem

Das CFV 100C verfügt über einen bemerkenswerten integrierten Speicherplatz von 1 TB und ist damit die erste modulare Kamera mit integriertem Speicher. Dank des integrierten Speicherplatzes von 1 TB können Benutzer:innen bis zu 4600 RAW-Bilder direkt auf der Kamera speichern. Mit dieser aufregenden neuen Funktion können Fotograf:innen Bedenken wie „Habe ich im entscheidenden Moment noch ausreichend Speicherplatz?“ oder „Was ist, wenn ich meine Speicherkarte nicht finden kann?“ ad acta legen.

Geringes Gewicht und kompakte Größe

907X und CFV 100C wiegen zusammen 120 g weniger als 907X und CFV 50C und bilden damit die leichteste und kleinste hochauflösende Mittelformatkamera auf dem Markt. Das geringere Gewicht erhöht den Komfort bei längeren Aufnahmen, minimiert Ermüdung und trägt zu einer verbesserten Stabilität bei handgeführten Aufnahmen bei.

Kaufinformationen

Die Hasselblad 907X mit dem Digitalrückteil CFV 100C hat einen UVP von 7.799 EUR. Sie kann ab sofort online bestellt werden. Einzelheiten zum neuen Produkt finden Sie unter: www.hasselblad.com.