Fujifilm und World Press Photo Foundation vereinbaren strategische Partnerschaft

Beitrag zur weiteren Entwicklung der fotografischen Kultur

Kleve, 23. Januar 2024. Die FUJIFILM Corporation hat mit der World Press Photo Foundation, einer unabhängigen, gemeinnützigen Organisation mit Sitz in den Niederlanden, eine strategische Partnerschaft vereinbart. Die World Press Photo Foundation bietet Fotojournalisten und Dokumentarfotografen eine globale Plattform, um vertrauenswürdige Geschichten, die die Zeit widerspiegeln, durch die Kraft der Fotografie einem weltweiten Publikum zu vermitteln. Die Organisation ist als führend in diesem Bereich anerkannt und hat wesentlich zur Entwicklung der Fotokultur beigetragen.

Im Rahmen der strategischen Partnerschaft unterstützt Fujifilm die World Press Photo Wettbewerbe sowie die von der World Press Photo Foundation organisierten Ausstellungen. Darüber hinaus wird Fujifilm den Preisträgern des Wettbewerbs Digitalkameras zur Verfügung stellen und damit seine Unterstützung für alle, die im Bereich der Fotografie tätig sind, zeigen.

Fujifilm wird jedem der weltweiten Gewinner in den vier Kategorien*1 des World Press Photo Contests das folgende Equipment zur Verfügung zu stellen:

Spiegellose Digitalkamera (“FUJIFILM GFX100 II”)

Zwei GF-Wechselobjektive für die GFX-Serie

Zwei Li-Ionen-Akkus (“NP-W235”)

Doppel-Akkuladegerät (“BC-W235”)

Darüber hinaus plant Fujifilm in Verbindung mit der World Press Photo Exhibition Workshops in 10 Städten*2auf der ganzen Welt zu veranstalten.

“Da Fujifilm am 20. Januar dieses Jahres sein 90-jähriges Bestehen feiert, freuen wir uns sehr über diese strategische Partnerschaft, die es uns ermöglicht, durch die Kraft der Fotografie zum Wachstum von vertrauenswürdigem Storytelling und globaler Kommunikation beizutragen”, sagt Masato Yamamoto, Director, Executive Vice President und General Manager der Imaging Solutions Division, FUJIFILM Corporation. “Durch diese Partnerschaft mit der World Press Photo Foundation unterstützen wir die kreativen Menschen, die in diesem dynamischen Bereich der Fotografie tätig sind.”

“Wir freuen uns sehr, diese strategische Partnerschaft mit Fujifilm bekannt zu geben. Sie teilen unsere Mission, die Fotografengemeinschaft zu unterstützen, die wichtige Geschichten und Bilder in die Welt bringen”, sagt Joumana El Zein Khoury, Executive Director der World Press Photo Foundation. “Diese strategische Partnerschaft wird uns helfen, mehr Menschen zu erreichen, unsere Ausstellungen zu verbessern und die Community der Nachrichten- und Dokumentarfotografen direkt zu unterstützen.”

Fujifilm hat durch sein Angebot an hochwertigen Produkten und Services, darunter die Instax Sofortbildkameras und Smartphone-Drucker, die spiegellosen Digitalkameras der X Serie und des GFX Systems sowie analoge Fotofilme, kontinuierlich zur Entwicklung der Fotokultur beigetragen. Im Bereich des Fotojournalismus werden die spiegellosen Digitalkameras von Fujifilm von Profis auf der ganzen Welt geschätzt, darunter auch von einigen früheren Preisträgern der World Press Photo Contests.

Über die World Press Photo Foundation:

Seit ihrer Gründung im Jahr 1955 in Amsterdam, Niederlande, veranstaltet die World Press Photo Foundation jährlich ihren World Press Photo Contest. Die Gewinnerbeiträge werden von einer internationalen Jury ausgewählt und auf den World Press Photo-Ausstellungen in aller Welt ausgestellt. Die World Press Photo Exhibition ist eine der größten Fotoausstellungen der Welt und zieht jährlich Millionen von Besuchern an.

Über den World Press Photo-Wettbewerb 2024 und die World Press Photo-Ausstellung:

Für den World Press Photo Contest 2024 sind über 60.000 Beiträge von talentierten Fotografen aus aller Welt eingegangen. Nach sorgfältiger Prüfung durch eine internationale Jury werden die regionalen Gewinner am 3. April 2024 und die globalen Gewinner in allen vier Kategorien*1 am 18. April 2024 bekannt gegeben. World Press Photo-Ausstellungen sind dann in mehr als 80 Städten auf der ganzen Welt geplant, beginnend in Amsterdam am 19. April 2024. Insgesamt werden mehr als 4 Millionen Besucher erwartet.

*1 Die vier Kategorien sind World Press Photo of the Year, World Press Photo Story of the Year, World Press Photo Long-Term Project Award und World Press Photo Open Format Award

*2 Australien, Niederlande, Deutschland, Mexiko, etc.