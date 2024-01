NOKTON 40mm/1:1,2 asphärisch für Canon RF-Mount

Neuheit für den Canon RF Mount

Hauptmerkmale:

Speziell designt für Canon RF-Mount

Manueller Fokus für zuverlässige Feinfokussierung

Hohe Lichtstärke mit hervorragender Bildqualität

Datenkommunikation mit dem Kameragehäuse über elektronische Kontakte

Robuster und langlebiger Ganzmetall-Objektivtubus

10 Blendenlamellen für ein schönes Bokeh

Selektiver Blendensteuerung für stufenlose Bedienung bei Videoaufnahmen

Das neue Voigtländer 40mm F1.2 Nokton asphärisch RF-Mount ist – nach dem im Herbst 2023 vorgestellten 50mm F1.0 – unser zweites Objektiv für das RF-Bajonett. Es verfügt über eine große Blendenöffnung von F1.2, wird wie alle unserer Objektive komplett manuell bedient und wurde exklusiv auf die Bildsensoren des Canon R-Systems abgestimmt und optimiert.

Die Objektivkonstruktion besteht aus acht Elementen in sechs Gruppen. Zwei Linsenelemente wurden doppelseitig asphärisch ausgeführt, was zu einer hervorragenden Abbildungsleistung beiträgt, selbst bei Offenblende wird eine überzeugende Schärfe in den Randbereichen geboten. Die hohe Lichtstärke ermöglicht beeindruckende Resultate in der Available-Light-Fotografie und bietet einen breiten Spielraum beim Wechsel der Schärfeebenen. Zudem konnte eine Nahgrenze von nur 30 cm realisiert werden, was bei der Bildkomposition interessante kreative Perspektiven aufzeigt. Weiterhin überzeugt das Objektiv mit einem äußerst angenehm verlaufenden Bokeh (10 Blendenlamellen).

Bei der Blendenkonstruktion wurde auch an die Videospezialisten gedacht: durch einen Umschaltmechanismus lässt sich die Blende von 1/3-Klickstufen auf eine stufenlose, und damit komplett lautlose Einstellung ändern.

Über elektronische Kontakte kommuniziert das Objektiv mit dem jeweiligen Canon-Body. Zusätzlich zu den Exif-Informationen und der kameraeigenen 3-Achsen-Bildstabilisierung (*1), unterstützt das Objektiv drei Arten der Fokusfunktionen (Vergrößerung, Fokus-Peaking und Fokusführung) (*2).

Durch die hervorragenden Assist-Funktionen der Canon R-Kameras lässt sich die Schärfe äußerst präzise einstellen und bringt das manuelle Fokussieren auf ein neues Level. Nicht zuletzt passt auch das sachliche Außendesign des Objektivs perfekt zu den Canon Kameras der R-Serie und bildet zusammen eine harmonische Einheit.

Dem Canon-User bieten sich daher mit dem Voigtländer 40mm F1.2 Nokton neue, spannende und inspirierende Erfahrungen abseits des bekannten Portfolios an Objektiven.

Das Voigtländer 40mm F1.2 Nokton asphärisch RF-Mount ist voraussichtlich ab Ende Januar 2024 bei autorisierten Voigtländer-Händlern erhältlich, die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 999,- Euro. Eine Gegenlichtblende aus Metall ist im Lieferumfang enthalten. Vorbestellungen sind ab sofort möglich.

*1 gilt nur für Kameras mit integrierter Bildstabilisierung.

*2 ausgenommen EOS RP.

