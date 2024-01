NOKTON 28mm/1:1,5 für den Leica M Mount Vintage Line

Hauptmerkmale:

Doppelseitige asphärische Linsen für hervorragende optische Leistung

manueller Fokus für präzise Scharfstellung

intuitive Fokussieroption bei Typ II (Fokussierstab im Lieferumfang)

eingebautes Entfernungsmesser-Verriegelungssystem

kompakte und leichte Bauweise im Retro-Style

Voigtländer präsentiert sein neues NOKTON 28mm F1.5 asphärisches Weitwinkelobjektiv für Leica M-Bajonett. Diese Neuentwicklung vereint drei herausragende Elemente: eine beeindruckend große Blende, kompakte Abmessungen und ausgezeichnete optische Leistung.

Das NOKTON 28mm F1.5 asphärisch ist in zwei Varianten erhältlich: der Typ I, gefertigt aus Aluminium, wiegt 250 g und ist in mattschwarzer Lackierung oder Silber erhältlich. Der Typ II, hergestellt aus Messing, bringt aufgrund seines höheren Gewichts von 330 g eine besondere haptische Qualität mit und ist sowohl in schwarzer als auch in silberner Lackierung erhältlich. Besonders bemerkenswert ist der mitgelieferte Fokussierstab beim Typ II Objektiv, der ein neues manuelles Fokussierungserlebnis bietet. Der aus Metall gefertigte Stab kann in der Fingermulde eingesetzt werden, indem die Schraube in der Fingermulde gelöst wird und der Stab eingeschraubt wird. Somit lässt sich die Zonenfokussierung durch den Winkel des Stabes nochmals intuitiver einstellen. Beispielsweise beträgt die eingestellte Entfernung etwa 1 Meter, wenn er in die 6-Uhr-Position gedreht wird.

Der klassisch gestaltete Objektivtubus ist mit einem 8-Gruppen-10-Element-Optiksystem mit zwei asphärischen Linsenelementen auf beiden Seiten ausgestattet. Dies liefert selbst bei einer Blende von F1.5 eine hervorragende optische Leistung mit einer hohen Schärfe bis in die Randbereiche.

Auch die weiteren technischen Details wissen zu überzeugen: die 12 Blendenlamellen sorgen für einen sanften Schärfeverlauf und ermöglichen dem Fotografen einen hohen kreativen Spielraum, die Nahgrenze von 50 cm bietet zudem die Option einer interessanten perspektivischen Gestaltung des jeweiligen Motivs. Eine 28mm-Brennweite hat neben der klassischen Landschaftsfotografie noch vielfältige andere Einsatzzwecke, wobei das Objektiv mit einer Länge von 45,5 cm und einem kompakten 43-mm-Filterdurchmesser stets äußerst mobil und flexibel bleibt.

Mit dem NOKTON 28mm F1.5 asphärisch setzt Voigtländer erneut Maßstäbe in Sachen Bildqualität und Design, um anspruchsvollen Fotografen ein einzigartiges Werkzeug zu bieten. Dieses Weitwinkelobjektiv vereint Ästhetik, Mobilität und optische Exzellenz auf höchstem Niveau.

Die unverbindliche Preisempfehlung für die Ausführung Typ I liegt bei 1049,- Euro, für Typ II bei 1149,- Euro.

Optional ist die Gegenlichtblende LH-6 erhältlich (unverbindliche Preisempfehlung 79,- Euro).

Das NOKTON 28mm F1.5 asphärisch ist voraussichtlich ab Ende Januar 2024 bei autorisierten Voigtländer-Händlern erhältlich, Vorbestellungen sind ab sofort möglich.

Typ I unverbindliche Preisempfehlung 1.049,- €

Typ II unverbindliche Preisempfehlung 1.149,- €

Optional ist die Gegenlichtblende LH-6 für UVP 79,- € erhältlich