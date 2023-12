Extension Pack, Creative Journey Pass, Explore Subscription – das sind einige der bisherigen Angebote für Luminar Neo. Damit es für Sie in Zukunft einfacher wird, streicht Hersteller Skylum die Angebotsvarianten drastisch zusammen. Auf lange Sicht wird es nur eine (eingeschränkte) Kaufversion geben sowie ein Software-Abo ohne Einschränkungen. Um das neue Lizenzmodell schmackhaft zu machen, gibt es noch bis 5. Januar satte Rabatte von bis zu 50 Prozent.

Skylum passt im neuen Jahr seine Luminar-Angebote an und will Ihnen damit „einen verbesserten Zugang zu innovativen Bildbearbeitungsfunktionen und generativen Technologien bieten“, wie es in der Pressemitteilung heißt. Konkret: Die Möglichkeit, Erweiterungen einzeln oder im Paket zu kaufen, entfällt. Zukünftig wird es nur noch zwei Optionen zum Erwerb von Luminar Neo geben:

Lifetime: Die Kaufversion enthält weiterhin den kompletten Funktionsumfang mit allen bisher erschienen KI-Erweiterungen. Zukünftige Updates mit neuen Erweiterungen gibt es für die Kaufversion nicht.

Die Kaufversion enthält weiterhin den kompletten Funktionsumfang mit allen bisher erschienen KI-Erweiterungen. Zukünftige Updates mit neuen Erweiterungen gibt es für die Kaufversion nicht. Pro-Abonnement: Im Abo sind zukünftig alle Updates und neuen KI-Erweiterungen enthalten, solange es aktiv ist.

Die Neuerungen gelten ab heute, der Creative Journey Pass 2023/24 wird noch bis zum 5. Januar 2024 verfügbar sein. Um Ihnen den Umstieg auf das neue Lizenzmodell schmackhaft zu machen, gibt es ab sofort starke Rabatte auf Luminar Neo:

Auf die gesamte Angebotspalette sparen Sie nochmals 10 % mit unserem Rabattcode PHOTOSCALA. Geben Sie diesen Rabattcode dazu einfach beim Auschecken Ihres Warenkorbs im Shop von Skylum ein.

Wer bereits einen Creative Journey Pass erworben hat, den lässt Skylum nicht im Regen stehen: Ihnen verlängert Skylum den kostenlosen Zugang zu den generativen KI-Funktionen um weitere vier Monate bis zum 31. Dezember 2024 – unabhängig des Kaufdatums des Passes.