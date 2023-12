HARMAN Phoenix 200 ist der weltweit neueste und einzigartige Farbfilm

Die Transcontinenta GmbH, HARMAN PHOTO Distributor für Deutschland, kündigt den brandneuen 35mm Farbfilm in limitierter Auflage an: HARMAN Phoenix 200.

HARMAN Technology Ltd. ist einer der weltweit größten Hersteller von analogen Fotofilmen, Dunkelkammerpapieren und Fotochemikalien. Die HARMAN Phoenix 200 ist der erste Farbfilm, der von der Emulsion bis zur Kassette komplett im Werk in Mobberley hergestellt wird – ein bedeutender und unglaublich spannender Meilenstein.

“Wir sind so bekannt für unsere Schwarzweißfilme, dass wir regelmäßig gefragt werden, warum wir keine Farbfilme herstellen”, sagt Geschäftsführer Greg Summers. “Wir haben das immer für unmöglich gehalten, aber ich bin froh, dass wir uns geirrt haben! Ursprünglich war es ein Experiment, um herauszufinden, was möglich ist, aber was wir in so kurzer Zeit erreicht haben, ist wirklich bemerkenswert.”

Ende 2022 wurde ein kleines Team mit dem geheimen Projekt “Skunk Works” beauftragt, um herauszufinden, ob es in der Lage wäre, eine Farbfolie zu entwerfen, zu beschichten und am britischen HARMAN-Standort Mobberley in Cheshire zu produzieren.

Die HARMAN Phoenix 200

Das Ergebnis ist HARMAN Phoenix, ein ISO-200-Farbnegativfilm mit einem unverwechselbaren analogen Look. Er erzeugt kontrastreiche Bilder mit starkem, sichtbarem Korn und kräftigen, leuchtenden Farben. Er wird in einer DX-kodierten Kassette mit 36 Aufnahmen geliefert und kann zwischen ISO 100 und 400 eingestellt werden, wobei er bei guter, gleichmäßiger Ausleuchtung am besten bei ISO 200 funktioniert, wobei die Möglichkeit von Lichthöfen besteht.

“Wir glauben, dass sich dieser Film von allen anderen Farbfilmen auf dem Markt unterscheidet”. sagt Giles Branthwaite, Direktor für Verkauf und Marketing. “Da es unser erster Film ist, wissen wir, dass er nicht perfekt sein wird, aber die Filmgemeinde verlangt nach einer Auswahl an Farben, und wir wollen sie wissen lassen, dass wir zuhören. Das ist erst der Anfang der Farbreise von HARMAN. Die Einnahmen aus diesem Film werden es uns ermöglichen, weiter zu investieren und unsere Formulierungen, Beschichtungsmöglichkeiten und Farbtechnologien zu verfeinern und zu verbessern. Unser Ziel ist es, dass jede neue Farbfolie, die wir herstellen, eine Verbesserung gegenüber der vorherigen darstellt.”

Die Ankündigung des Films erfolgt vor dem Hintergrund erheblicher Investitionen in die HARMAN-Technologie und ist ein Zeichen für das anhaltende Engagement des Unternehmens für die Zukunft der analogen Fotografie.

Einzigartige Eigenschaften

Deutlich sichtbare Maserung

Lebhafte Farben, die je nach Scannereinstellung variieren können

Kräftiges Grün, angenehmes Rot und brillantes Blau

Lichthofbildung bei Gegenlichtaufnahmen möglich

Einige Beschichtungsfehler

Nur in 36 Aufnahmen erhältlich

Entwicklung nach Standardprozess C41

Aufgrund der besonderen Beschaffenheit der Emulsion sind angepasste Scan-Parameter für Druck oder Digitalisierung erforderlich (auf Anfrage erhältlich).

Preis und Verfügbarkeit

Der HARMAN Phoenix 200 ist ab sofort im ausgewählten Harman Photo Fachhandel in Deutschland erhältlich. Der empfohlene Verkaufspreis beträgt 15,49 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Weitere Informationen über die Phoenix finden Sie auf harmanphoto.co.uk oder folgen Sie Harman Photo auf Instagram, Facebook und X mit @harmanphoto.