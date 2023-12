Der neue 17-Zoll-Drucker Epson SureColor P5300 wurde für die hohen Anforderungen von Fotografen und Druckdienstleistern entwickelt.

Düsseldorf, 4.12.2023 – Epson stellt mit dem SureColor P5300 einen neuen 17-Zoll-Drucker vor, der speziell für die Produktion von Fotos und Fine Art konzipiert wurde. Professionelle Fotografen finden in dem neuen Drucker ein Werkzeug, das ihre Produktivität verbessert ohne auf Qualität verzichten zu müssen. Der SC-P5300 bildet dabei eine Symbiose aus der bewährten Drucktechnologie der erfolgreichen Modelle Epson SC-P700 und SC-P900 mit der Vielseitigkeit des Epson SC-P5000. Mit diesem Gerät baut das Unternehmen seine führende Position auf dem Markt für 17-Zoll-Drucker für die Herstellung von Fotos und Fine Art aus. Der neue SC-P5300 ist ab Januar 2024 im qualifizierten Fachhandel verfügbar.

Der SC-P5300 wurde für die Ansprüche von Profifotografen, Fine-Art-Druckereien, Design-Agenturen und Fotoläden entwickelt. Dank der Epson Micro Piezo-Druckkopftechnologie in Kombination mit dem weiten Farbraum seiner UltraChrome Pro10-Tinten mit Violett als Standard, zeichnet er sich durch eine außergewöhnlich gute Bildqualität aus. Weitere Highlights sind ein verbesserter Coating-Lack (Black Enhanced Overcoat, BEO), der Carbon-Black-Modus für eine besonders hohe Schwarzdichte und besseren Kontrast, die feine Darstellung von Schatten sowie die Vermeidung des „Bronzening“ auf glänzenden Medien.

Eine Reihe zusätzlicher Funktionen sorgt außerdem für eine hohe Benutzerfreundlichkeit. Der Drucker hat vier Möglichkeiten zum Laden verschiedener Medien, darunter eine Papierkassette und eine integrierte Rolleneinheit. Die automatische Schneideeinheit und ein spezieller MK/PK-Kanal für unterschiedliche Medienoberflächen spart Zeit und Tinte. Der SC-P5300 unterstützt WLAN, wodurch Ausdrucke direkt per Wi-Fi angestoßen werden können. Konfiguration und Bedienung des Druckers erfolgen über ein intuitiv nutzbares Menü, das über einen großzügig dimensionierten 4,3-Zoll-LCD-Farb-Touchscreen erreichbar ist. Zur Verbesserung des Druckermanagements, der Produktivität und Steuerung unterstützt der SC-P5300 ebenfalls die Lösung Epson Cloud Solution PORT (ECSP).

Achim Bukmakowski, Head of Sales Commercial & Industrial Printing DACH, erklärt: „Druckdienstleister haben sehr hohe Ansprüche an Druckqualität und Zuverlässigkeit ihres Maschinenparks, weil diese die Basis ihres eigenen Geschäftserfolges sind. Mit dem neuen Epson SC-P5300 erfüllen wir sämtliche Ansprüche professioneller Anbieter, denn das Gerät liefert zuverlässig eine hohe Qualität und verbessert so die Produktivität.“