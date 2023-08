Tamron kündigt für diesen Herbst das 70-180mm F/2.8 Di III VC VXD für Sony E an. Es ersetzt das entsprechende Zoom von 2019 und wurde laut Tamron in mehrfacher Hinsicht verbessert. So erhält Version G2 einen Bildstabilisator und die Naheinstellgrenze wurde auf 30 Zentimeter reduziert. Außerdem ist das Objektiv mit der “Tamron Lens Utility” und der “Tamron Lens Utility Mobile” App kompatibel.

Das lichtstarke Tamron 70-180mm F/2.8 G2 für spiegellose Sony E-Mount Vollformat-Systemkameras erhält die interne Modellbezeichnung A065. Das Vorgängermodell A056 (wir testeten das Objektiv hier) wurde optisch überarbeitet und erhält einen internen Bildstabilisator. Trotzdem bleibt das Objektiv mit 156,5 mm und 855 Gramm das kompakteste und leichteste seiner Klasse. Interessant ist die Reduzierung der Naheinstellgrenze bei 70 Millimeter Brennweite auf beeindruckende 30 Zentimeter. Die G2-Version soll den Fast-Hybrid-Autofokus und Augenerkennungs-AF der Sonys unterstützen und ist mit der 70-180mm F/2.8 G2 für Tamron Lens Utility™ und der Tamron Lens Utility Mobile™ App kompatibel. Die Anwendungen ermöglichen die Konfiguration des Objektivs per USB. Das Tamron 70-180mm F/2.8 G2 ist gegen Feuchtigkeit geschützt.

Ab wann das 70-180mm F/2.8 G2 für Sony E erhältlich sein wird und den Preis teilt Tamron zum jetzigen Zeitpunkt nicht mit.

Pressemitteilung der Tamron Europe GmbH:​