PHOTOPIA präsentiert KHROMELAND: Analogfotografie als spannende Alternative zum digitalen Dauerzustand

Das innovative Festival-Erlebnis PHOTOPIA in der Elbmetropole zeigt vom 21. bis 24. September die neuesten Entwicklungen und technischen Standards rund um das Trendthema Imaging. Fotografie- und Filmbegeisterte erwartet ein vielseitiges und packendes Programm mit Konferenzen, Workshops, Fotowalks, Konzerten sowie erstklassigen Ausstellungen und Installationen auf dem Gelände der Hamburg Messe und Congress. Ein Highlight auf der diesjährigen PHOTOPIA ist KHROMELAND, eine Special Area zur Analogfotografie.

Hamburg, 31.07.2023. In Zeiten von KI, Metaverse und Virtual Reality und einer sich immer schneller wandelnden Imagingbranche bietet die analoge Fotografie eine spannende Alternative zum digitalen Dauerzustand.

Auf KHROMELAND bringen PHOTOPIA und Partner Khrome die bunte Welt der analogen Fotografie auf einer rund 200 Quadratmeter großen Special Area zusammen. Die Atmosphäre im KHROMELAND wird dieses Jahr unter dem Motto „Coming Home“ zum Verweilen und zum Austausch einladen. Besuchende können hier einen Einstieg in die analoge Fotografie finden, Gleichgesinnte treffen und vielfältige Angebote rund um den Retro-Trend kennenlernen. Im Fokus stehen das traditionelle Fotografie-Handwerk und Kreativität.

„Wer sich entscheidet, das Hobby Fotografie zu verfolgen, empfindet die analoge Fotografie trotz aller Arbeit und Fehler, die man machen kann, häufig als deutlich spannender. Bei der digitalen Fotografie verzeihen die Kameras einem zwar sehr viele Fehler. Aber dadurch verringert sich der Lerneffekt und somit auch das Erfolgserlebnis“, so Oliver Heinemann von Khrome.

Aus dem Labor direkt aufs Smartphone

In einem One-Hour-Lab können Filme direkt auf der PHOTOPIA abgegeben werden. In nur 60 Minuten gelangen die Bilder direkt aufs Smartphone. Auch für Fans von alten Dias haben sich die Macherinnen und Macher etwas einfallen lassen: als Hommage an das Dia werden mit diversen Projektoren Original-Dias gezeigt. Besucherinnen und Besucher können sich zudem mit einer der ältesten fotografischen Techniken porträtieren zu lassen: der Kollodium-Nassplatten-Fotografie.

Analoge Markenvielfalt auf der PHOTOPIA

In einer Art analogem Zirkus präsentieren bekannte Marken und Startups ihre Angebote aus der bunten und faszinierenden Analogwelt. Der deutsche Filmhersteller Adox, die Filmmarke Ferrania aus Italien oder Silbersalz, die Hollywood-Filmmaterial für Fotografinnen und Fotografen zugänglich machen, sind zu Gast. Aus Österreich kommt der Labormaschinenhersteller Colenta ins KHROMELAND. Silvergrain Classics, die zusammen mit Hollywood-Legende Jeff Bridges und dessen Frau die legendäre Widelux-Kamera wieder auflegen, werden ebenfalls zugegen sein.

Keks Camera aus Taiwan stellt einen neu entwickelten Belichtungsmesser vor. Außerdem wird Valoi aus Finnland dabei sein, die den Trend des Filmdigitalisierens per DSLR-Kamera vorantreiben. Als eines der ältesten deutschen Unternehmen, die sich der analogen Fotografie verschrieben haben, präsentiert Jobo seine Entwicklungsmaschinen und Chemikalien zum Selbstentwickeln von Filmen. Und natürlich wird Khrome selbst mit allem, was man für die analoge Fotografie braucht, seine Kameras, Filme und jede Menge analogen Swag ausstellen.

Öffnungszeiten:

Donnerstag 10 bis 18 Uhr (für das Fachpublikum*)

Freitag und Samstag 10 bis 18 Uhr und Sonntag 10 bis 16 Uhr

*Mitarbeitetende z.B. aus dem Handel, Einkauf, Distribution und Profifotografinnen und -fotografen

Tickets gibt es im Online-Ticketshop zum regulären Preis von 25 Euro, ermäßigt für 15 Euro (Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, Studierende, Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Behinderung). Für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 15 Jahren ist der Eintritt kostenfrei. Mehr Informationen unter www.photopia-hamburg.com.

© Foto: Hamburg Messe und Congress/Max Klein