Rollei V7i Aluminium-Videostativ für grenzenlose Möglichkeiten bei hoher Belastbarkeit

Inklusive robustem Kugelkopf und kippbarer Basisplatte um 90 Grad

Norderstedt, 20.07.2023. In einer Zeit, in der Videografie eine immer größere Bedeutung erlangt, präsentiert Rollei stolz sein neuestes Produkt, das V7i Aluminium-Videostativ. Das innovative Stativ wurde entwickelt, um den wachsenden Anforderungen in der Videografie gerecht zu werden und ein Höchstmaß an Stabilität, Flexibilität und Präzision zu bieten.

Das neue Videostativ (299 Euro UVP) ist in der Lage, Ausrüstungen von bis zu 5 Kilogramm zu unterstützen. Diese außergewöhnliche Belastbarkeit ermöglicht es, Kameras und Zubehör sicher und zuverlässig zu positionieren, ohne sich Gedanken über Instabilität machen zu müssen. Mit dem neuen Quick-Lock-Auto-Fixierungssystem können die Beine des Statives einfach auf die gewünschte Länge ausgezogen und sind automatisch sicher fixiert.

Dank der 90 Grad kippbaren Basisplatte bietet das V7i eine flexible Ausrichtung sowohl im Hoch- als auch im Querformat. Zudem verfügt die Neuheit über einen integrierten Nivellierkopf, der ein präzises Setup ermöglicht. Mit diesem Feature kann sichergestellt werden, dass Aufnahmen immer perfekt ausgerichtet sind, ohne dabei wertvolle Zeit während eines Shootings zu verschwenden.

Mit robustem Videokopf, der auf dem Nivellierkopf angebracht ist, gewährleistet das V7i Videostativ maximale Stabilität. Egal, ob schnelle Schwenks oder sanfte Kamerabewegungen umgesetzt werden sollen, dieser Videokopf bietet die erforderliche Zuverlässigkeit und Präzision, um beeindruckende Videos aufzunehmen. Der Griff ist zudem in Länge und Winkel für jeden Geschmack frei einstellbar.

Ausgestattet mit zwei 1/4-Zoll-Gewinden an der Schulter, ermöglicht das Stativ eine nahtlose Integration von Zubehör. So können problemlos zusätzliche Geräte wie Mikrofone, Monitore oder LED-Leuchten befestigt werden.

Neben dem neuen Videostativ präsentiert Rollei zudem zwei neue Videoköpfe. Mit einer hohen Tragkraft von bis zu 8 Kilogramm, einer sicheren Plattenverriegelung, einem integrierten Dämpfungsring und einem flexiblen Griff bietet der VH-10 Videokopf (299 Euro UVP) maximale Kontrolle und glatte Bewegungen, dank Fluid-Technologie für beeindruckende Aufnahmen. Der leichtere V7 Videokopf (149 Euro UVP) überzeugt mit einer Tragkraft von bis zu 5 Kilogramm und einer 90 Grad kippbaren Basis-Platte.

Weitere technische Informationen können dem angehängten PDF-Dokument entnommen werden. Das neue V7i Videostativ und die anderen Neuheiten sind ab sofort im Rollei Onlineshop erhältlich unter www.rollei.de/video-equipment.