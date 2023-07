Neu: Lensbaby Composer Pro II mit Twist 60 und ND-Filter-Kit

2023-07-20 12:00 Die Transcontinenta GmbH, Distributor für Lensbaby in Deutschland und Österreich, kündigt eine neue und kreative Ergänzung der Lensbaby-Family an: den Composer Pro II mit Twist 60 und ND-Filter-Kit.

Der Composer Pro II mit Twist 60 und ND-Filter-Kit ist das ultimative kreative Werkzeug für Fotografen, die auf der Suche nach fesselnden und einzigartigen Bildern sind. Mit dem dreh- und kippbaren Objektivgehäuse des Composer Pro II können Sie Ihre künstlerische Vision verwirklichen und den Fokusbereich präzise steuern. Aber das ist noch nicht alles. Durch die Möglichkeit, die Innenoptik auszutauschen, können Sie mühelos eine Vielzahl von selektiven Fokussierungseffekten bei unterschiedlichen Brennweiten erzeugen.

Stellen Sie sich nun vor, Sie kombinieren den Composer Pro II mit der Twist 60-Optik und einem ND-Filter (Neutraldichte) mit drei Blendenstufen. Das Ergebnis? Pure Magie. Der Composer Pro II mit Twist 60 + ND-Filter ist ein Meisterwerk von Lensbaby und dazu bestimmt, Ihr Lieblingswerkzeug in Ihrem fotografischen Arsenal zu werden.

Lensbaby Twist 60 Optik

Der Twist 60 ist ein wahres Filmwunder, perfekt für Porträts und atemberaubende visuelle Effekte. Mit einem 60mm f/2.5 Objektiv erzeugt es eine herrlich wirbelnde Unschärfe, die Ihr Motiv sofort vom Hintergrund abhebt. Bei offener Blende wird der Verwirbelungseffekt noch deutlicher, begleitet von einer subtilen Vignette, die Ihren Bildern einen Hauch von Vintage-Charme verleiht. Unabhängig davon, ob Sie Porträts, Stillleben oder andere Motive aufnehmen – das Twist 60 Objektiv liefert stets beeindruckende Ergebnisse.

Lensbaby drei Blendstufen ND-Filter

Aber das ist noch nicht alles. Diese unglaubliche Optik entfaltet sich vor strukturierten Hintergründen, z. B. wenn das Licht durch Bäume fällt. Das Zusammenspiel des Twist 60 mit diesen strukturierten Hintergründen verstärkt den Wirbel-Effekt und erzeugt wahrhaft fesselnde Bilder, die den Betrachter in Erstaunen versetzen werden. Nicht zu vergessen ist der mitgelieferte drei Blendstufen ND-Filter. Wenn Sie ihn an der Vorderseite des Twist 60 anbringen, erhalten Sie eine unvergleichliche Kontrolle über das Licht, das in Ihr Objektiv einfällt. Passen Sie Verschlusszeit und Blende mühelos an und erleben Sie, wie sich Ihre Aufnahmen verändern. Fangen Sie seidenweiche Bilder von bewegtem Wasser ein oder schaffen Sie verträumte, ätherische Szenen mit perfekter Belichtung. Die Möglichkeiten sind grenzenlos, wenn Sie den Composer Pro II mit Twist 60 + ND in den Händen halten.

Mit seiner Fähigkeit, angenehme Hauttöne zu erzeugen, und seiner außergewöhnlichen Vielseitigkeit ist der Composer Pro II mit Twist 60 und ND-Filter wirklich eines unserer außergewöhnlichsten Objektive. Ganz gleich, ob Sie ein professioneller Fotograf sind, der seine Fähigkeiten verbessern möchte, oder ein Hobbyfotograf, der neue Bereiche der Kreativität erkunden möchte, dieses Objektiv öffnet Ihnen die Tür zu einer Welt des künstlerischen Ausdrucks. Schöpfen Sie Ihr kreatives Potenzial mit dem Composer Pro II mit Twist 60 und ND-Filter voll aus. Fangen Sie den Wirbel ein, meistern Sie die Unschärfe und schaffen Sie visuelle Meisterwerke, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Erleben Sie Fotografie wie nie zuvor – mit dem Besten, was Lensbaby zu bieten hat.

Verfügbarkeit und Preis

Der Lensbaby Composer Pro II mit Twist 60 und ND-Filter wird bei Lensbaby-Händlern in Deutschland und Österreich für folgende Kameraanschlüsse erhältlich sein: Canon EF, Canon RF, Fuji X, Nikon F, Nikon Z, Sony E. Der UVP beträgt 379,99 Euro inkl. MwSt.