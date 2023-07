Sommer – Sonne – Sonderpreise: Datacolor Rabattaktion und neue Kombi- Angebote für Monitorkalibrierungs- und Farbmanagementprodukte

Aufgrund der steigenden Temperaturen des Sommers schmelzen bei Datacolor die Preise für viele Farbmanagement- und Monitorkalibrierungsprodukte, die für Fotografen, Videografen und Designer gleichermaßen interessant sind. Wer die Angebote wahrnimmt, kann bis zu 110 € beim Kauf der Produkte sparen. Neu sind außerdem zwei praktische Produktbundles zu einem deutlich vergünstigten Kombi-Preis.

Marl, Deutschland, 17. Juli 2023 – Datacolor®, ein weltweit führendes Unternehmen für Farbmanagementlösungen, startet ab sofort eine Sommer-Promotion auf SpyderX Produkte. Mit den Farbmanagement-Lösungen von Datacolor sind Anwender bestens gerüstet, um Bilder zu bearbeiten, Fotos zu drucken oder Wandbilder produzieren zu lassen.

Von der Farbkalibrierung des Monitors über die Kalibrierung der Kamera bis hin zur Profilierung des heimischen Druckers, enthält die Spyder-Produktfamilie für alle Anwendungsfälle eine Lösung und stellt so sicher, dass Farben korrekt und konsistent wiedergegeben werden.

Im Rahmen der aktuellen Sommerangebote bietet Datacolor die passenden Farbmanagement- Werkzeuge zu deutlich vergünstigten Konditionen. So können Sie beispielsweise beim Kauf des Spyder X Elite bis zu 110 € sparen.

Das Sommerangebot gilt nur für kurze Zeit: Bis 20.08.2023 sind alle Angebote über den Datacolor Online-Shop zu beziehen.

Die Angebotsprodukte im Detail

Spyder X Elite ‒ zur Monitorkalibrierung für Experten, Profi-Fotografen und Videografen Für professionelle Fotografen und Videografen, Designer und Content Creator, die mehrere Bildschirme an einem oder mehreren Rechnern betreiben.

Angebotspreis: 169 € inkl. MwSt. (UVP 279 €)

SpyderCheckr Photo – zur Kamerakalibrierung für Fotografen

Mit Datacolors bislang umfangreichster Auswahl von Farbtargets, die über eine einzigartige, ultra- matte Überfläche für unvergleichliche Farbgenauigkeit und -tiefe verfügen. Für makellose, natürlich wirkende Hauttöne und perfekte Produkt- und Markenfarben, HSL-Presets für Adobe Lightroom Classic ®, Adobe Camera RAW® oder Hasselblad Phocus®. Jetzt inklusive Gutschein in Höhe von 149 € auf die Farbabstimmungssoftware MASTER MATCH (195 € anstelle von 344 € inkl. MwSt.) aus dem Hause Picture Instruments, mit der unterschiedliche Kamerasysteme farblich aufeinander abgeglichen werden können. Weitere Details zu MASTER MATCH gibt es auf der Webseite von Picture Instruments.

Angebotspreis: 79,99 € inkl. MwSt. (UVP 119 €)

SpyderX Photo Kit ‒ der Farbmanagement-Koffer zur Bildoptimierung

Alles in einem praktischen und kostengünstigen Paket, was man zur Optimierung seiner Bilder benötigt – für präzise Farben, Tiefe und Details von der Aufnahme bis zur digitalen Nachbearbeitung: Monitorkalibrierung durch den SpyderX Elite sowie Farbabgleich einer Kamera oder ganzer Kamerasysteme in Fotografie und Video durch den Spyder Checkr 24. Der Spyder Checkr 24 ist zum besseren Farbabgleich in die beliebte Videoschnitt-Freeware Black Magic Da Vinci Resolve implementiert.

Das Set beinhaltet: SpyderX Elite, Spyder Checkr 24, Spyder Cube

Angebotspreis: 199 € inkl. MwSt. (UVP 299 €)

Neue Produktbundles zum günstigen Kombi-Preis

Kreative, Fotografen und Designer, die sich für mehrere Produkte interessieren und den Workflow von der Aufnahme bis zur Bearbeitung oder von der Bearbeitung bis zur Druckausgabe abbilden möchten, sind mit dem Erwerb der neuen Spyder-Produktbundles gut beraten.

Das Spyder X2 Photo Soft Kit bietet mit dem Spyder Checkr Photo und dem Spyder X2 Elite die neuesten Datacolor-Produkte für die Kamera- und Monitorkalibrierung zusammen zu einem vergünstigten Paketpreis von 299 € inkl. MwSt. (statt UVP 398 € bei Einzelkauf).

Für die perfekte Druckausgabe dagegen bietet sich das neue Spyder X2 Print Kit an, das den Spyder X2 Elite zur Monitorkalibrierung mit dem Spyder Print zur Profilierung des eigenen Druckers kombiniert. Die beiden Produkte sind zusammen für 449 € inkl. MwSt. (gegenüber 628 € Einzel- UVPs) erhältlich, was insgesamt eine Ersparnis von 179 € bedeutet.