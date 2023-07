Voigtländer 28 mm / 1:2,8 Color Skopar VM/L (M39)

Hauptmerkmale:

Erhältlich mit VM-Bajonett und L (M39)-Schraubanschluss.

manueller Fokus für präzise Scharfstellung

Doppelseitige asphärische Linse für hervorragende optische Leistung

Eingebautes Entfernungsmesser-Verriegelungssystem

kompakte und leichte Bauweise, wahlweise im Retro-Style oder modernem Look

Voigtländer präsentiert das COLOR-SKOPAR 28mm F2.8 Aspherical VM/L (M39) – Ein Hochleistungs-Weitwinkelobjektiv für Messsucherkameras

Voigtländer, eine der renommiertesten Marken für hochwertige Objektive, stellt stolz das COLOR-SKOPAR 28mm F2.8 Aspherical VM/L (M39) vor. Dieses Objektiv zeichnet sich durch sein leichtes Handling und seine kompakte Bauweise aus und wurde speziell für Messsucherkameras entwickelt. Es bietet eine herausragende optische Leistung dank zeitgemäßer Objektivrechnung und asphärischer Linsenelemente.

Das COLOR-SKOPAR 28mm F2.8 Aspherical VM/L (L39) bietet die gleiche optische Leistung wie unser beliebtes Voigtländer ULTRON Vintage Line 28 mm F2 Aspherical VM, wobei die maximale Blende bei F2.8 bleibt, um eine noch bessere Portabilität zu gewährleisten.

Das Objektiv ist in drei verschiedenen Ausführungen erhältlich. Typ I VM (Leica M-Anschluss) verfügt über ein nostalgisches Aussehen mit einem rotierenden Helikoidsystem und einer Außenseite aus Messing. Es ist in den Farben Schwarz und Silber erhältlich. Die Variante mit dem Schraubgewinde VL (M39) bietet die gleichen Spezifikationen wie Typ I VM und ist in schwarzer Lackierung und silbernem Finish erhältlich. Typ II VM (Leica M-Anschluss) hingegen präsentiert einen modernen Stil mit einem geraden Helikoidsystem und einer Aluminiumaußenseite zur Gewichtsreduzierung. Es ist ebenfalls in Schwarz und Silber erhältlich.

Das optische System des COLOR-SKOPAR 28mm F2.8 Aspherical VM/L (M39) besteht aus 8 Elementen in 5 Gruppen, darunter eine doppelseitige asphärische Linse. Das Objektiv wurde speziell für die Verwendung mit Messsucherkameras, sowohl digitalen als auch analogen Kameras, optimiert. Es kann auch problemlos mit spiegellosen Digitalkameras verwendet werden, indem Voigtländer-Mount-Adapter verwendet werden.

Alle sechs Modelle des COLOR-SKOPAR 28mm F2.8 Aspherical VM/L (L39) zeichnen sich durch ihr äußerst kompaktes Äußeres aus und setzen erneut Maßstäbe in Bezug auf Qualität, Leistung und Design. Fotografen, die Wert auf hohe Bildqualität und Portabilität legen, werden von diesem herausragenden Weitwinkelobjektiv begeistert sein.

Zusätzlich verfügen alle Modelle über eine einschraubbare Metall-Gegenlichtblende und eine Metall-Frontkappe, um die Objektive optimal zu schützen.

Das COLOR-SKOPAR 28mm F2.8 Aspherical VM/L (L39) ist voraussichtlich ab Mitte August bei autorisierten Voigtländer-Händlern erhältlich.

Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 649,- Euro.