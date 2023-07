75-Millimeter-Brennweite mit F/1.2-Blende: Jetzt auch mit Sony E- oder Nikon Z-Mount

Viltrox-Pro-Serie: Überragende Lichtstärke und exzellenter Autofokus

Norderstedt, 19.07.2023. Großartige Neuigkeiten für alle Sony- und Nikon-Fans: Zusammen mit Viltrox stellt Rollei das beliebte APS-C-Objektiv AF 75 mm F/1.2 Pro jetzt auch für Kameras mit Sony E- oder Nikon Z-Mount vor. Auch die neuen Objektive der Pro-Serie überzeugen mit einer überragenden Blende, Spezialgläsern und drei ED-Linsen, wodurch sie mit einer hervorragenden und rundum verbesserten Qualität bestechen.

Mit einer Festbrennweite von 75 Millimetern liefern die Neuheiten beeindruckend klare Bilder und ein ultimativ schönes virtuelles Erlebnis. Nicht nur der manuelle und Autofokus werden bei den neuen Modellen unterstützt, sondern auch der Augenerkennungs-Autofokus, bei dem automatisch auf die Augen fokussiert/scharf gestellt wird. Der schnelle Wechsel zwischen dem manuellen und dem Autofokus erfolgt über den angebrachten AF- und MF-Modusschalter.

Zudem können die Objektive mit dem schnellen, geräuschlosen STM-Fokusmotor beispielsweise auch für Videoaufnahmen besonders gut genutzt werden. Eine manuelle Einstellung der Blende kann jederzeit über den Blendenring vorgenommen werden.

Die etwas längere Brennweite von 75 Millimetern eignet sich besonders gut für Portraits und Details in der Street-Fotografie. Die neuen Objektive verfügen über ein robustes Metallgehäuse und bestehen aus 11 Linsengruppen mit 16 Gläsern aus höchster optischer Qualität. Genau das, was die Viltrox eigene Pro-Serie auszeichnet. An jedem Objektiv sorgt ein integrierter USB-C-Anschluss für das Aufspielen künftiger Firmware-Updates.

Wie auch bei der Fuji-Version befinden sich neben dem Objektiv selbst im Lieferumfang eine Gegenlichtblende, eine Objektivabdeckung und eine Transporttasche, die beim Transport für optimalen Schutz sorgt. Weitere technische Informationen können dem angehängten PDF-Dokument entnommen werden. Ab sofort ist das Objektiv mit Sony E-Mount bestellbar für 599 Euro (UVP) unter www.rollei.de/75mm-sony. Das Objektiv mit Nikon Z-Mount kann für 599 Euro (UVP) unter www.rollei.de/75mm-nikon vorbestellt werden. Die Auslieferung beginnt wahrscheinlich Ende August 2023.