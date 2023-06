Nikon veröffentlicht die Firmware-Version 4.00 für die Nikon Z 9

Düsseldorf, 13. Juni 2023 – Nikon gibt heute die Veröffentlichung der neuen Firmware-Version 4.00 für sein Spitzenmodell, die spiegellose Vollformatkamera Nikon Z 9, bekannt.

Mit der Aktualisierung werden verschiedene neue Funktionen sowohl für Foto- als auch für Videoaufnahmen eingeführt. Zudem werden Bedienbarkeit und Anzeigefunktionen den Anforderungen der Benutzer:innen entsprechend verbessert.

Mit der neuen Funktion Auto Capture wird die automatische Aufnahme von Fotos und Filmen durch vorherige Konfiguration von Auto-Capture-Kriterien wie Bewegung, Entfernung oder Motiverkennung unterstützt. Auf diese Weise können die Benutzer:innen Bilder sowohl per Fernauslöser als auch aus verschiedenen Blickwinkeln aufnehmen, ohne direkt die Kamera zu bedienen. Die neue Funktion ist auch in Zusammenhang mit der Funktion Pre-Release Capture verfügbar, damit die Aufnahmen in entscheidenden Momenten auch wirklich gelingen.

Mit der Aktualisierung der Firmware werden zudem die Filmfunktionen der Z 9 weiter verbessert. In diesem Sinne wird die minimale ISO-Empfindlichkeit in N-Log bis auf Low 2 erweitert, um den Schattierungen mehr Ausdruck zu verleihen. Darüber hinaus wird die Anzahl der verfügbaren Optionen für die Hi-Res-Zoomgeschwindigkeit erweitert, damit Filmer:innen diese präziser steuern können.

Die Funktionen der Z 9 für Fotoaufnahmen wurden ebenfalls aktualisiert. Die Leistung der Motiverfassung beim Einsatz von 3D-Tracking wurde verbessert, um der Aufnahme kleiner, sich schnell bewegender Motive noch mehr Präzision zu verleihen. Die neue Firmware ermöglicht nun auch den zusätzlichen Modus zur Belichtungsverzögerung im Menü für benutzerdefinierte Einstellungen. Dadurch werden Unschärfen aufgrund von Kamera-Verwacklung beim Einsatz von Stativen oder Ähnlichem reduziert, was speziell in der Landschafts- und Nachthimmelfotografie von Nutzen ist.

Zudem werden mit der Einführung die Bedienbarkeit und die Anzeigefunktionen der Z 9 verbessert. Unter anderem können den benutzerdefinierten Bedienelementen mehr Funktionen zugewiesen, auf der Entfernungsskala eine ungefähre Entfernung angezeigt und aus einer Reihe von Auslösegeräuschen gewählt werden, deren Lautstärke sich an die jeweiligen Anforderungen anpassen lässt.

