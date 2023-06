Bildverwaltung mit Luminar Neo

Skylum hat Luminar Neo mit einer einfachen und doch effektiven Bildverwaltung versehen. Das Prinzip: Sie wählen einen Ordner auf der Festplatte, Luminar Neo liest die darin enthaltenen Fotos ein. Zur Verwaltung gibt es Standardfunktionen, jedoch keinen Schnickschnack. So können Sie Bilder als Favoriten markieren oder ablehnen und nach diesen Markierungen filtern. Zudem gibt es die Möglichkeit, Bilder in Alben zu organisieren.

Für den Hausgebrauch bietet Luminar Neo ausreichende Verwaltungsfunktionen. Insbesondere die Alben (vergleichbar mit Sammlungen in Lightroom) stechen hervor – erlauben sie es doch, den Bildbestand unabhängig vom Speicherort zu organisieren.

Sie brauchen ausgefeiltere Funktionen zur Fotoverwaltung? In diesem Fall lässt sich Luminar Neo als Plugin für Lightroom verwenden. Eine interessante Alternative, vor allem für Fotoprofis, die so im Einzelfall die Bearbeitungsfunktionen von Lightroom mit denen von Luminar Neo kombinieren können.

Grundsätzliches ist schnell erledigt

Ob die Belichtungs nicht stimmt, Kontraste und Farben verbessert werden sollen oder Sie Ihr Bild knackiger und schärfer wünschen: Grundsätzliche Bildbearbeitungsaufgaben sind in Luminar Neo mit wenigen Klicks erledigt. Am schnellsten mit den sogenannten Presets – einfach mit der Maus über die Symbole der Vorgaben fahren, und schon sehen Sie an Ihrem Bild, wie die jeweiligen Presets wirken werden. Klasse dabei: Sie sind nicht auf die Ergebnisse festgelegt, die die Presets liefern – alles lässt sich jederzeit ganz nach Gusto anpassen. Und natürlich können Sie Ihre Lieblingseinstellungen auch als eigene Presets speichern.