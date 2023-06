„Capture the true you“ – FUJIFILM präsentiert die neue INSTAX SQUARE SQ40 Sofortbildkamera

Ratingen, 15. Juni 2023 – Die neue Sofortbildkamera INSTAX SQUARE SQ40 begeistert mit zeitlosem Design und Sofortbildern im SQUARE Format. Außerdem ist die hybride INSTAX mini Evo Sofortbildkamera in einer neuen Farbe erhältlich.

Mit der neuen INSTAX SQUARE SQ40 bietet FUJIFILM allen Liebhabern der Sofortbildfotografie eine neue Must-Have Kamera mit Nostalgie-Feeling. Mit ihrem Vintage-Design und der einfachen Handhabung rundet sie das Sortiment der Retro-Kameras ab und bietet Fans des 62mm x 62mm SQUARE-Format ein neues Produkt um ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen!

“Die INSTAX SQUARE SQ40 Sofortbildkamera besticht mit ihrem klassischen Look und richtet sich vor allem an Fashion- und Designliebhaber. Mit ihrer raffinierten, quadratischen Silhouette und ihrer schwarzen, strukturierten Oberfläche passt die INSTAX SQUARE SQ40 perfekt zu jedem Stil”, so Stephan Althoff, Product Manager Imaging Products bei FUJIFILM Deutschland.

Bedienung im Handumdrehen

Die INSTAX SQUARE SQ40 Sofortbildkamera ist ein äußerst vielseitiges Produkt, das es mit seiner benutzerfreundlichen Bedienung ermöglicht, spielend das perfekte Sofortbild einzufangen. Einfach einmal drehen für den normalen Bild-Modus und zweimal drehen für den Selfie-Modus.

Die automatische Belichtungskorrektur, die Nutzer schon von den vorherigen INSTAX Modellen bekannt ist, ist auch bei der SQUARE SQ40 wiederzufinden. Hiermit können Anwender ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Ganz gleich, ob sie sich hinter der Kamera befinden oder sich im perfekt positionierten Selfie-Spiegel für eine Nahaufnahme einrahmen möchten. Es genügt, sich einfach auf das gewünschte Motiv zu fokussieren und die SQUARE SQ40 erledigt den Rest.

Sonnenuntergang auf jedem Sofortbild

Um den Sommer zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen, er- scheint passend zur INSTAX SQUARE SQ40 der neue INSTAX SQUARE Sunset Deko Film im quadratischen 62 mm x 62 mm Format. Die besonderen Sommer-Momente glänzen hiermit in einen atmosphärischen Farb- verlauf, der an die untergehende Sonne erinnert. In eine Reihe mit mehreren Sofortbildern gelegt, ergibt sich eine himmlische Collage. So können die INSTAX-Fans ihre einzigartigen Sommermomente im wunder- schönen SQUARE Format festhalten.

INSTAX mini Evo in neuer Farbvariation

Die hybride INSTAX mini Evo Sofortbildkamera ist bei Fotografie-Liebhabern und professionellen Fotografen gleichermaßen beliebt. Ihr minimalistisches Design sowie ihre innovative Kombination aus analoger und digitaler Bildbearbeitung im Sofortbildkamera-Format machen sie zu einem begehrten Modell. Jetzt lässt die populäre hybride Kamera ihre Fans die Welt auch in einer neuen Farbe sehen: einem warmen, natürlichen brown.

Preise und Verfügbarkeit

Die INSTAX SQUARE SQ40 Sofortbildkamera sowie der INSTAX SQUARE Sunset Deko Film und die INSTAX mini Evo in brown sind ab dem 29. Juni 2023 im Handel erhältlich.

Der unverbindliche Preis für die INSTAX SQUARE SQ40 beträgt 149,99 Euro, den INSTAX SQUARE Sunset Deko Film gibt es für 10,99 Euro (UVP) und die hybride INSTAX mini Evo Sofortbildkamera in brown kostet 199,99 Euro (UVP).

Weitere Information finden Sie unter www.fujifilm-instax.de.