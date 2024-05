Canon: Wird EOS R1 doch nicht mehr diesen Monat präsentiert? +++ Fujifilm: GFX-Kamera als Edel-Kompakte in Arbeit? +++ Nikon I: Vorstellung der Z 6 III nicht vor Juni? +++ Nikon II: Verschwindet die D850 allmählich vom Markt? +++ OM System: Welche Kamera kommt noch dieses Jahr? +++ Panasonic: Steht neue Kompaktkamera mit Kleinbildsensor vor der Tür? +++ Sigma: Kommt 24-70mm F/2.8 II bereits diese Woche?

Dass Canon im Mai (endlich) das künftige Top-Modell EOS R1 präsentieren wird, galt unter Insidern bis vor wenigen Tagen als sicher. Schließlich starten Ende Juli die Olympischen Spiele in Paris, und da sollte Canon doch mit einem neuen Flaggschiff dabei sein. Jetzt mehren sich allerdings die Gerüchte, dass es von Canon zwar noch im Mai eine große Ankündigung geben wird, die EOS R1 aber nicht dabei sein könnte. Stattdessen gilt unter Gerüchteköchen inzwischen als sicher, dass als Nächstes die EOS R5 Mark II vorgestellt wird.

Als sicher gilt aber auch, dass Canon in Kürze mehr als eine neue Kamera präsentieren wird. Falls das nicht die EOS R1 ist, welches Modell kommt dann? Vielleicht eine EOS R9, die als Nachfolgerin der EOS RP noch unter der EOS R8 steht? Oder hat Canon gar die EOS R3 Mark II fertig? Möglicherweise gibt es aber auch eine Kamera speziell für Vlogger, ähnlich ZV-Serie von Sony. Die EOS R1 könnte dann erst im Herbst offiziell vorgestellt werden. Ausgewählte Fotografen werden sie aber sicher bereits zu den Olympischen Spielen im Sommer in den Händen halten.

Fujifilm wird wohl in wenigen Tagen eine neue Mittelformatkamera des GFX-Systems präsentieren. Erwartet wird die GFX100S II, also eine klassische Systemkamera. Durch die Gerüchteküchen, unter anderem von Fujirumors, geistert noch eine weitere Kamera mit dem großen Sensor – eine „Kompaktkamera“. Noch sind die Spezifikationen äußerst vage, auch zur Brennweite des fest verbauten Objektivs gibt es keine Daten. Vorstellen könnte Fujifilm dies Edel-Kompakte im kommenden Jahr.

Von Nikon wird als nächste Kamera die Z 6 III erwartet. Erste Exemplare sollen sogar schon „in freier Wildbahn“ gesichtet worden sein. Wie die Gerüchteköche herausgefunden haben wollen, wird Nikon mit der Z 6 III einige Neuerungen einführen. Dazu gehört möglicherweise auch die Option des Firmware-Updates „over the air“ – also ohne die Kamera an einen Rechner anschließen zu müssen. Die wichtigsten Spezifikationen sollen auch schon feststehen: 24,5 Megapixel, EVF mit 5,76 Mio. dot Auflösung, 20 Bilder/s (bis zu 120 Bilder/s bei reduzierter Auflösung) Video mit 4K 60 fps in ProResRAW. Erwartet wird die Z 6 III in einigen Wochen, jedoch nicht mehr im Mai.

Schickt Nikon die Top-DSLR D850 allmählich in den Ruhestand? Das glauben die Gerüchteköche von Nikonrumors. Sie haben sich die weltweit größten Online-Shops angesehen und festgestellt: Die D850 ist vielfach als nicht mehr lieferbar gelistet. In Deutschland wird die D850 allerdings weiterhin angeboten, auch von Nikon – aktuell sogar für einen günstigen Preis von 2399 Euro.

OM System soll dieses Jahr noch eine neue Kamera bringen, meinen Insider. In der zweiten Jahreshälfte könnte eine OM-5 II vorgestellt werden. Auch eine Pen F II geistert durch die Gerüchteküchen.

Bei Panasonic tut sich was. Doch was, da sind sich die Gerüchteköche nicht ganz einig. Lange Zeit hieß es, eine Kompaktkamera mit Kleinbildsensor könnte vor der Tür stehen. Jetzt verdichten sich die Anzeichen, dass Panasonic an einer Vlogger-Kamera ähnlich der Sony ZV-E1 arbeiten könnte. Diese L-Mount-Kamera soll besonders kompakt ausfallen und günstig werden. Ob was dran ist, an diesem Gerücht? Möglicherweise werden wir es noch im Mai erfahren, dann soll Panasonic angeblich eine neue Kamera vorstellen.

Von Sigma wird für diese Woche ein neues Objektiv erwartet – das 24-70mm F/2.8 DG DN II Art. Es soll für Sony E und L-Mount kommen. Gemunkelt wird, dass das lichtstarke Zoom mindestens zehn Prozent leichter als das aktuelle Modell ist, der AF-Antrieb soll dreimal schneller sein. Sogar ein Preis ist schon nach außen gedrungen: ca. 1350 Euro. Was dran ist an den Gerüchten, wird sich am 16. Mai zeigen – dann soll Sigma das 24-70mm F/2.8 DG DN II Art offiziell vorstellen.