Mylio Photos: Eine neue Art, Bilder zu organisieren, kostenlos für alle

Mylio Photos wurde neu konzipiert und mit dem Ziel gestaltet, die Art und Weise zu verändern, wie sich die Welt erinnert.

BELLEVUE, WA – 30. Mai 2023 — Mylio hat eine neue Version von Mylio Photos veröffentlicht, mit der sich selbst riesige Fotobibliotheken einfach erfassen, organisieren, durchsuchen und genießen lassen. Mit völlig neuen Tools wird das Sortieren und Finden von Fotos intuitiv, schnell und macht Spaß.

“Wenn Ihre Fotos und Videos gut organisiert sind, müssen Sie sich keine Sorgen mehr machen, den Überblick über Ihre wichtigen Erinnerungen zu verlieren. Das reduziert den Stress, der oft mit Unordnung einhergeht”, sagt David Vaskevitch, Gründer und CEO von Mylio. “Die Technologie, die wir entwickelt haben, ist so intuitiv, dass jeder sie benutzen kann. Wir haben einen völlig neuen Organisationsansatz entwickelt, der auf dem menschlichen Gedächtnis und maschinellem Lernen basiert. Das verändert, wie die Fotos der Welt organisiert und bewahrt werden. Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, Mylio Photos als kostenlose Anwendung für jeden zu veröffentlichen.”

Mit dieser Version bietet Mylio Photos alle wichtigen Tools zur Fotoverwaltung in einer einzigen, intuitiven App, die auf allen wichtigen Plattformen verfügbar ist – und das kostenlos. Keine versteckten Kosten und keine Begrenzung der Speichermenge von Fotos und Videos mehr.

Mylio Photos: Schützen Sie Ihre Fotos – und Ihre Privatsphäre

Zwei Kernprinzipien bei Mylio sind: 1. Medien so zu sortieren, wie Menschen denken und mit Bildern umgehen, und 2. der Schutz der persönlichen Privatsphäre. Im Folgenden finden Sie einige Beispiele dafür, wie Mylio Photos diese Ziele umsetzt.

Lokale KI-Verarbeitung: In Mylio Photos läuft jedes KI-Tool ausschließlich auf den lokalen Geräten der Nutzer. Ihre Bilder und Daten verlassen niemals ihre Kontrolle. Mylio indiziert oder verkauft niemals persönliche Daten, da das Unternehmen niemals in deren Besitz gelangt. Mit Mylios KI-Tools spart man sich sowohl die Kosten als auch die Datenschutzrisiken der Cloud.

Smart Tags: Suchen Sie einfach nach Stichworten, was im Foto zu sehen ist. Mylio Photos nutzt Künstliche Intelligenz, um den Inhalt von Fotos und Videos zu indizieren. Die KI-Objekterkennung findet über 1.000 Aktivitäten, Objekte und Eigenschaften in Bildern. Das Taggen von Bildern mit diesen Informationen macht die Suche viel schneller und präziser – mit den meisten Ergebnissen in weniger als zwei Sekunden.

Optische Zeichenerkennung: Mylio Photos kann Text im Bild lesen. Finden Sie Fotos anhand von Schrift, zum Beispiel auf Schildern oder Kleidung.

Gesichter taggen: Finden und identifizieren Sie Personen in Fotos, und zwar unter Wahrung der Privatsphäre – alles läuft lokal auf dem eigenen Gerät. Gesichts-Tags machen eine gesamte Bildbibliothek nach Personen durchsuchbar. Man kann sogar nach Kombinationen von Personen in einem Foto suchen.

Quick Filters: Nutzen Sie die in den meisten Fotos und Videos versteckten Details (z. B. GPS, EXIF- und IPTC-Daten), um sie schnell zu organisieren. Sortieren Sie nach Datum, Ordner, Ort, Dateityp, Person, Kamera, Objektiv und vielem mehr.

Photo DeClutter: Der Serienbildmodus der Kamera hilft dabei, das richtige Foto zu machen, hinterlässt aber eine Menge digitales Durcheinander. Schauen Sie sich visuell ähnliche Fotos mit Photo DeClutter an und wählen Sie dann, welche Fotos Sie löschen oder ausblenden möchten. Um die besten Aufnahmen zu identifizieren, unterstützt Künstliche Intelligenz, indem sie zu dunkle oder unscharfe Aufnahmen und Personen mit geschlossenen Augen oder ohne Lächeln erkennt.

Bilder aus sozialen Medien sichern: Mit Mylio Photos können Nutzer alle persönlichen Bilder und Videos, die sie auf den wichtigsten Social-Media-Websites wie Facebook, Instagram, Flickr und Google gepostet haben, zurückholen und sichern.

Sicheres Teilen: Alle in Fotos eingebetteten Daten sind zwar für die Suche wertvoll, haben aber auch eine Schattenseite. Die Weitergabe von Details wie Namen, Adressen und Zeitangaben eines Fotos an die ganze Welt kann riskant sein. SafeShare schützt die Privatsphäre, indem es eine genaue Kontrolle darüber ermöglicht, wann und wo persönliche Daten freigegeben werden. Alle persönlichen Daten in einem Foto können vor der Weitergabe im Internet oder in sozialen Medien entfernt werden.

Eine starke Basis für die Zukunft

Die heutige Version ist ein Vorgeschmack auf viele neue Funktionen, die im Laufe des nächsten Jahres für Mylio Photos veröffentlicht werden. Das Team von Mylio Photos arbeitet weiter an Innovationen und erweitert die Grenzen dessen, was bei der Organisation und Verwaltung von Fotos möglich ist. Weitere geplante Updates für dieses Jahr sind:

Private Fotofreigabe: Sichere Übertragung von Originalfotos mit präzisen Kontrollen darüber, was wie und wo geteilt wird

Sichere Übertragung von Originalfotos mit präzisen Kontrollen darüber, was wie und wo geteilt wird Neue KI-Suche und SmartTags: Neue Tools zum Suchen und Finden von Fotos, einschließlich der Suche nach Sehenswürdigkeiten, Sportarten, Vögeln und vielem mehr

Neue Tools zum Suchen und Finden von Fotos, einschließlich der Suche nach Sehenswürdigkeiten, Sportarten, Vögeln und vielem mehr Neue Tools für das Familienerbe: Unterstützung von Organisations- und Datenstandards, die von Websites zum Familienerbe und Genealogie-Tools verwendet werden

Unterstützung von Organisations- und Datenstandards, die von Websites zum Familienerbe und Genealogie-Tools verwendet werden Unterstützung von Frame.io Camera to Cloud: Nutzung der neuen Foto-Sharing- und Übertragungstechnologie von Adobe

Verfügbarkeit

Mylio Photos ist eine kostenlose Software ohne Zeit- oder Speicherbegrenzung.

Mylio Photos (Version 23 – Preview 1) ist ab heute für macOS, Windows, iPadOS, iOS und Android verfügbar. Die Anwendung ist kostenlos und hat keine Begrenzung der Dateien, die sie indizieren und organisieren kann. Sie funktioniert mit lokalem Speicher und angeschlossenen Festplatten. Nutzer können Mylio Photos gratis auch auf mehreren Geräten unabhängig voneinander nutzen.

Wer seine Geräte miteinander verbinden möchte, der setzt auf Mylio Photos+, einen optionalen Premium-Plan, der die Möglichkeiten von Mylio Photos erweitert. Er verbindet mehrere Geräte zu einer großen Fotobibliothek – Computer, Smartphones und Tablets. Nutzer können dann automatische Backups nutzen und Fotos zwischen Geräten synchronisieren, um universellen Zugriff zu erhalten. Mylio Photos+ ermöglicht eine einzige, sichere, speicheroptimierte Bibliothek, die auf jedem Gerät verfügbar und vor Geräteverlust und katastrophalen Festplattenausfällen geschützt ist. Das alles ganz ohne kostenintensiven Cloudspeicher; optional können aber auch Cloud-Services eingebunden werden.

Mylio Photos+ ist für 99 $ pro Jahr erhältlich und kann 30 Tage lang kostenlos getestet werden.