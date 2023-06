Leica Camera AG präsentiert die neue Leica FOTOS App 4.0

Wetzlar, 31. Mai 2023. Die Leica Camera AG stellt heute Leica FOTOS 4.0 mit zahlreichen neuen Funktionen vor, die darauf ausgelegt sind, das Nutzererlebnis für Fotograf*innen zu verbessern. Die neueste Version der Leica FOTOS App bringt einige spannende Neuerungen mit sich. So können nun Fotos und Videos nahtlos in der Drittanbieter-App „Darkroom“ bearbeitet und die Bearbeitungsergebnisse direkt in der Galerie der Leica FOTOS App angezeigt werden. Die App ermöglicht jetzt außerdem das einfache Herunterladen und Betrachten von Videos von einer Leica Kamera. Darüber hinaus können spezielle JPG-Looks auf die neue Leica Q3 Kamera übertragen werden, die die Kreativität bei der Bildgestaltung zusätzlich unterstützen. Mit der neuen Leica Q3 Kamera werden zudem bis zu 10-mal schnellere Downloadgeschwindigkeiten im Vergleich zum Vorgängermodell erreicht und so der mobile Workflow entscheidend verbessert. Die kostenlose Leica FOTOS App in der Version 4.0 ist ab sofort für iOS und Android Geräte verfügbar.