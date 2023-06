Ab sofort und nur für wenige Tage gibt es Luminar Neo zum super Sparangebot. Außerdem hat Skylum das Update 1.10 für Luminar Neo veröffentlicht. Es bringt unter anderem Funktionsverbesserungen für Upsclale AI und weitere Erweiterungen wie Noiseless AI und Supersharp AI. Mit dem neuen Update erhält Luminar Neo zudem Tooltips und die Unterstützung weiterer Kameras.

Skylum hat für Luminar Neo Update 1.10 veröffentlicht. Laut Skylum bringt es signifikante Verbesserungen für einige Erweiterungen, insbesondere für Upscale AI. So soll die Funktion jetzt Artefakte beim Hochskalieren eines Bildes deutlich stärker vermeiden und feine Details authentischer rekonstruieren. Verbesserungen gibt es auch für Noiseless AI, Supersharp AI and Magic Light AI, insbesondere an der Benutzeroberfläche.

Neu bringt Update 1.10 jetzt für jedes Werkzeug in Luminar Neo interaktive Hilfe in Form von Tooltips. Sie zeigen eine kurze Erläuterung der jeweiligen Funktion, ein Link im Tooltip führt zu einem ausführlichen Hilfetext. Mit dem jüngsten Update unterstützt Luminar Neo nun auch die Sony-KamerasZV-E1 und FX30. Außerdem gibt es eine Reihe von Fehlerbehebungen und die allgemeine Performance wurde verbessert.