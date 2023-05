TTArtisan AF 27mm f/2,8

Jetzt neu auch für Nikon Z und Sony E (APS-C)

Das TTArtisan AF 27mm f/2,8 ist eine Standard-Festbrennweite und begeistert durch ein sehr kompaktes Gehäuse sowie einer hervorragenden Abbildungsleistung. Es zählt zu den günstigsten Autofokus-Objektiven seiner Klasse. Es überzeugt mit einer schnellen Reaktion, hervorragend ausbalancierten optischen Eigenschaften und sehr geringen Abmessungen – ideal als superleichte Reportage-Lösung an der kompakten APS-C Systemkamera. Der leise AF-Motor macht es zudem auch perfekt für Filmer und Blogger.

Die Blendeneinstellung kann zwischen elektronisch im Modus A sowie am Blendenring manuell gewählt werden. Die 6 Glaselemente, in 5 Gruppen unterteilt, sorgen für ausgewogene Kontrast- und Schärfeeigenschaften. Eine Gegenlichtblende hilft für effektiven Sonnenschutz. Einschraubfilter mit einem Durchmesser von 39mm passen in das Frontgewinde des Objektivs. Die Naheinstellgrenze liegt hier bei geringen 35cm.

Eine im Lieferumfang enthaltene USB-C Docking-Station ermöglicht das Aufspielen von Software-Updates auf das Objektiv und macht es damit zukunftssicher.

Lieferumfang:

Objektiv, Rückdeckel, Frontdeckel, Gegenlichtblende, USB-C Docking-Station

Verfügbarkeit:

Das TTArtisan AF 27mm f/2,8 für Nikon Z und Sony E ist für 199,- € UVP im gut sortierten Fotohandel erhältlich.

Die Erstauslieferung für Nikon Z und Sony E startet ab Ende Mai 2023.