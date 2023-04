Neues Software Development Kit von Sony: Kameras besser aus der Ferne steuern und professionelle Arbeitsabläufe optimieren

Mit seiner Camera Remote SDK-Version optimiert Sony Arbeitsprozesse und Remote-Funktionalitäten seiner Kameras – und erweitert die Kompatibilität auf die neue Vollformat-Vlog-Kamera ZV-E1 von Sony

Weybridge, 26. April 2023 – Sony erweitert die Funktionen und den Bedienkomfort für zahlreiche Kameras der Alpha-Serie und für einige Vollformat-Kameras der Cinema-Line. Mit der neuen Version (Version 1.08) des Camera Remote Software Development Kit (SDK) lassen sich Sony Kameras noch besser über Remote-Funktionen aus der Ferne betreiben und steuern. Das SDK von Sony besteht aus dokumentierten und voll unterstützten API-Funktionen, die Sony Kameras problemlos für maßgeschneiderten Drittanbieteranwendungen öffnen. Dank direkten Softwarezugriffs auf die Kamerafunktionen macht es SDK Entwicklern leicht, effiziente und sichere Abläufe für professionelle Anwendungen wie Photogrammetrie, Mapping-/Surveillance-Drohneneinsätze oder 3D-Imaging zu implementieren.

Das SDK erweitert die Funktionalitäten auch bei der neuen Vollformat-Kamera ZV-E1 und bei der kompakten Actioncam DSC-RX0M2. Die neuen Version 1.08 des Open-Source-Tools SDK von Sony steht kostenlos zum Download bereit. Sie erweitert die Anwendungsbreite und -tiefe der kompatiblen Sony Kameras und öffnet Nutzern ganz neue Möglichkeiten bei ihren B2B-Foto- und -Videoprojekten.

„Bei jedem SDK-Release fließen die Erkenntnisse von unseren Kunden und Partnern ein“, sagt Christie Patel, B2B Marketing, Sony. „Das erweitert die Funktionalität und Palette von Anwendungen. Mit dem SDK kommen unsere Kameras in mehr und mehr industriellen und B2B-Anwendungen zum Einsatz, die von Photogrammetrie oder Medizin über Inspektion bis zu E-Commerce reichen.“

Zu den neuen Schlüsselfunktionen gehören:

Schnellere Verarbeitung: In repetitiven Aufnahmeszenarios wird die Verarbeitungsgeschwindigkeit für das Festlegen, Aufnehmen und Übertragen von Dateien um rund 20 Prozent reduziert, was die Workflow-Effizienz verbessert. Dies ist perfekt für E-Commerce-Anwendungen, bei denen Benutzer fortlaufende 360-Grad-Bilder eines Objekts oder Modells für die Veröffentlichung im Web aufnehmen müssen (mit kurzen Bearbeitungszeiten). Die Aufnahme von mehr Bildwechselfrequenzen in kürzerer Zeit verringert auch den Stromverbrauch und verlängert damit die Akkulaufzeit. Dies ist besonders für Drohnenanwendungen im Mapping- oder Überwachungseinsatz enorm wichtig.

Unterstützung für Shutter-Auslöser durch elektrisches Signal sowie Ein/Aus aus der Ferne. Bei der Photogrammetrie, in Fotoautomaten oder selbst im Straßenverkehr verbessert ein elektrisches Signal die Genauigkeit zur Auslösung der Bilderfassung (im Gegensatz zu einem softwarebasierten Auslöser).

Unterstützung neuer Remote-Einstellungen: Version 1.08 unterstützt Remote-Menüeinstellungen für Video, einschließlich Einstellungen für Picture Profile und Timecode (TC)/User Bit (UB). Dies sorgt für verbesserte Abläufe bei der Videoerstellung und erweitert die Möglichkeiten für vorhandene fotobasierte Anwendungen.

Statusmeldung bei Überhitzung: Mit dem SDK lässt sich die Temperatur der Kameras überwachen. Remote-Nutzer werden über einen signifikanten Anstieg der Temperatur informiert – etwa im Einsatz bei großer Hitze oder in Konfigurationen, bei denen die Kamera in eine größere Computerinfrastruktur eingebettet ist.

Das Camera Remote SDK erlaubt es Nutzern, die kompatiblen Sony Kameras aus der Ferne per Computer zu steuern – dies umfasst auch das Ändern der Kameraeinstellungen. Mit diesem SDK-Release können Software-Entwickler Anwendungen zugeschnitten auf die Unternehmensanforderungen entwerfen und dabei Sony Geräte etwa für größenkritische Drohnen- und High-Speed-Kamerasysteme sowie andere Anwendungen im Bereich Medizin, Bildung, Behörden und E-Commerce integrieren.

Details zum Camera Remote SDK sowie der Bereich für den kostenlosen SDK-Download hier: Camera Remote SDK | SONY

Die vollständige Liste der kompatiblen Kameras ist hier verfügbar.

