Mit Neurapix kommt ein KI-basierte Foto-Optimierer, der sich den Vorstellungen des Fotografen anpasst. Der Dienst integriert sich als Plug-In in Lightroom und zeichnet sich durch seine hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit von bis zu 600 Bilder/Minute aus. Neurapix richtet sich an professionelle Fotografen, die schnell sehr viele Fotos gemäß ihren Vorstellungen optimieren und an ihre Kunden liefern möchten.

Ob in Lightroom, Luminar Neo oder Photoshop – ohne künstliche Intelligenz (KI) kommt heute kaum noch eine zeitgemäße Bildbearbeitung aus. Sie verhilft Automatiken Ergebnisse zu erzielen, die zuvor anhand von hunderten oder gar tausenden Beispielbildern antrainiert wurden. Letztendlich legen dabei die für das Training der KI herangezogenen Beispielbilder fest, wie gut oder schlecht die Automatiken funktionieren.

Die KI von Neurapix will dagegen weit weniger festgelegt sein. Der Clou: Hier bestimmen Sie mit einigen Ihrer optimierten Fotos, welche Bearbeitungsergebnisse die Automatik liefern soll. Rund zwei Stunden dauert dieses Training der künstlichen Intelligenz mit Ihren Bildern. Ist das erledigt, optimiert der Cloud-basierte Dienst Ihre Aufnahmen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 600 Bildern pro Minute. Damit sollen Fotografen bis zu 90 Prozent ihrer Nachbearbeitungszeit sparen.

Mit seiner hohen Bearbeitungsgeschwindigkeit richtet sich Neurapix in erster Linie an professionelle Fotografinnen und Fotografen. An Event- oder Hochzeitsfotografen zum Beispiel – sie sollen deutlich schneller als mit einem herkömmlichen Workflow für ihre Kunden optimierte Bildergebnisse erhalten. Bei der Arbeit mit Neurapix ändert sich wenig: Der Dienst integriert sich wie ein Plug-In in Lightroom, die Vorgaben für die KI werden als Smart Preset abgelegt.

Die individuell trainierbare KI und eine sehr hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit – das sind die Vorteile von Neurapix. Wer seinen Lightroom-Workflow damit erweitern möchte, muss allerdings tief in die Tasche greifen: Im Jahres-Abo kostet der Dienst Neurapix Instant 49,95 Euro pro Monat, die Monatsflat kommt auf 79,95 Euro. Alternativ wird auch per Bild abgerechnet, zu Preisen ab 2 Cent pro optimiertem Foto. Neurapix richtet sich an gewerbliche User, die genannten Preise verstehen sich daher ohne MwSt.

Pressemitteilung der Neurapix UG: