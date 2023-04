Adobe hat Lightroom und Camera Raw auf den neuesten Stand gebracht. Highlights der Updates sind Ki-gestützte Funktionen zur Rauschminderung und automatischen Maskierung. Neu ist zudem die Möglichkeit, ausgewählte Bildbereiche mit Gradationskurven bearbeiten zu können. Die wichtigsten Neuerungen kommen gleichermaßen für Lightroom, Lightroom Classic, Lightroom Mobile und Lightroom Web.

Deutliche Verbesserung für das Lightroom in allen Varianten: Adobe stattet die Workflow-Software mit KI-gestützten Funktionen zur Rauschunterdrückung und Maskierung aus. Und es gibt weitere Optimierungen: So ist es jetzt möglich, mehrere Bilder aus Lightroom heraus in Photoshop als Smart-Objekt-Ebenen zu öffnen. Ferner stehen Gradationskurven ab sofort auch in ausgewählten Bildbereichen zur Verfügung. Adobe hat seine Lightroom-Familie zudem in vielen Details verbessert (siehe auch die nachstehende Pressemitteilung). Unter anderem gibt es neue Presets für Reise-Fotos, Videos lassen sich in Schwarzweiß konvertieren und KI hilft bei der Verbesserung von Porträtfotos.

Kurz ausprobiert: Die neue KI-Rauschreduzierung

Highlight der aktuellen Neuerungen in Lightroom ist sicherlich für viele Fotografeninnen und Fotografen die KI-gestützte Rauschminderung. Die Funktion hat Adobe im Panel „Details“ untergebracht, wo es weiterhin die bisherigen, manuellen Funktionen zur Rauschreduzierung gibt.

photoscala hat die neue Rauschreduzierung bereits ausprobiert, die Ergebnisse sind eindrucksvoll. Selbst in stark verrauschte Aufnahmen, die mit fünfstelligen ISO-Werten aufgenommen wurden, unterdrückt die neue Funktion Bildrauschen wirksam und bringt verloren geglaubte Details mit verblüffender Klarheit zurück. Allerdings ist die Handhabung etwas umständlich: Die KI-gestützte Rauschunterdrückung erzeugt eine neue DNG-Datei. Adobe empfiehlt daher, dass die Funktion zu Beginn des Entwicklungsprozess angewendet werden soll.

Pressemitteilung von Adobe Deutschland: