Voigtländer bringt mit dem 55mm F1.2 Nokton SLIIs ein Standardobjektiv für Nikon, das dank Ai-S-Koppler an SLRs und DSLRs ab Baujahr 1977 verwendet werden kann. Der optische Aufbau besteht aus sieben Elementen in sechs Gruppen und ist laut Hersteller auch bei Offenblende scharf bis in die Ecken. Das Objektiv wird manuell fokussiert, dank integrierter CPU kommuniziert es mit dem Kameragehäuse. Der Blendenring mit Fingergriff soll die Bedienung optimieren. Der Preis liegt bei 649 Euro, die Auslieferung soll Ende Mai beginnen.