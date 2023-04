Nikon bringt mit dem Nikkor Z DX 12-28 mm f/3,5-5,6 PZ VR erstmals ein Motorzoom-Objektiv. Es richtet sich speziell an die Bedürfnisse von Videofilmern, will ab auch bei „kreativen fotografischen Schnappschüssen“ eine gute Figur machen. Die Zoomgeschwindigkeit lässt sich in elf Schritten wählen, Zoomfahrten sind fernsteuerbar. Das Nikkor Z DX 12-28 mm f/3,5-5,6 PZ VR soll ab Ende Mai 2023 für 429 Euro erhältlich sein.

Pressemitteilung von Nikon Deutschland: