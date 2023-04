Sieger des renommierten Blende-Fotowettbewerbs 2022 stehen fest

Die Makroaufnahme einer Spinne gewinnt Deutschlands größten Fotowettbewerb in Kooperation mit Print- und Online-Medien „Blende“. Auch die weiteren Preisträger überzeugen die Fachjury auf ganzer Linie. Erstmals wurde auch ein KI-Sonderpreis vergeben.

Frankfurt am Main, 13. April 2023 – Aus knapp 500 zum Bundesendausscheid eingereichten Fotos kürte eine neunköpfige Fachjury aus professionellen Fotografen, Experten und Branchenvertretern die Sieger des 48. Blende-Fotowettbewerbs, der vom Photoindustrie-Verband (PIV) organisiert wird. In insgesamt vier Wettbewerbskategorien konnten passionierte Hobby- und Amateurfotografen glänzen. In den Kategorien „Charakterköpfe“, „Faszination Wald“, „Makrofotografie“ und „Kreative Spiegelungen“, wählten zunächst die Medienpartner ihre Favoriten aus, die anschließend am Bundesendausscheid teilnahmen.

Eindrucksvoll: Die Makroaufnahme einer Spinne von John-Oliver Dum (50) aus Bendorf in Rheinland-Pfalz besticht durch ihre Schärfe und Klarheit und belegt zurecht den ersten Platz der Blende 2022. Als Auszeichnung erhält John-Oliver Dum für seine fotografischen Leistungen u.a. die Vollformat-Hybridkamera ILCE7M4 von Sony, ein Tamron Objektiv nach Wahl, einen CEWE-Gutschein im Wert von 200,- Euro, weitere Sachpreise namhafter Sponsoren sowie die Goldmedaille und Urkunde.

Der zweite Platz im bundesweiten Endausscheid geht an Ella Rudisch (18) aus Waiblingen in Baden-Württemberg, deren gewähltes Motiv und dessen Umsetzung zum Thema „Kreative Spiegelungen“ die Jury besonders überzeugte. Dotiert ist der zweite Platz u.a. mit der spiegellosen Kamera Nikon Z fc im DX-Format sowie die Silbermedaille und Urkunde.

Platz drei belegt eine sehr schöne und klare Portraitaufnahme eines Kapitäns von Michael Magulski (48) aus Hattstedt in Schleswig-Holstein. Er erhält für seine Leistung u.a. eine Canon-EOS-Digitalkamera sowie die Bronzemedaille und Urkunde.

Sieger des KI-Wettbewerbs überrascht Jury

Der „Sonderpreis KI by Excire“ geht an Nicolai Brügger (35) aus Grainau mit seiner Aufnahme des Hintersees zum Thema „Kreative Spiegelungen“. Überraschend: Der Wettbewerbsbeitrag hat nicht den Einzug in den Bundesendausscheid erreicht und wurde somit der Jury auch nicht vorgelegt. „Dieser Umstand zeigt wieder einmal, wie schwierig es für unsere Medienpartner ist, aus den vielen kreativen und preiswürdigen Aufnahmen die Spitze der Bildeinsendungen für den Bundesendausscheid festzulegen“, sagt Dr. Patrick Kohlas, PIV Pressesprecher. „Auffällig ist zudem, dass die KI insbesondere Naturaufnahmen auf die vorderen Plätze gewählt hat“. Dies sei darauf zurückzuführen, dass die KI darauf trainiert wurde, Bilder zu erkennen, die ein typischer Betrachter als ästhetisch gut bewerten würde.

Zum ersten Mal kam beim Blende-Fotowettbewerb neben der Fachjury eine KI bei der Bewertung zum Einsatz. Alle zu den vier Hauptkategorien eingereichten Bilder konnten auf Wunsch zusätzlich an der Sonderkategorie teilnehmen. Dazu konnte die Pattern Recognition Company GmbH mit ihrer Excire Technologie, eine in Deutschland entwickelte KI-Software für Bilderverwaltung, als Partner gewonnen werden.

Es gibt noch viele weitere kreative Aufnahmen zu entdecken, die die Jury prämiert hat. Alle Siegerbilder der 100 Preis- und 10 Sonderpreisträger sind auf der Internetseite des Blende-Fotowettbewerbs veröffentlicht: www.blende-fotowettbewerb.de

Statement der Jury zum bundesweiten Endausscheid „Blende 2022“

Benjamin Lorenz, CHIP FOTO-VIDEO: „Blende 2022 bewies einmal mehr die kreative Vielfalt der Hobby- und Amateurfotografen. Die eingereichten Bilder konnten dabei nicht nur fotografisch beeindrucken, sondern auch Neugier wecken und Überraschendes offenbaren.“

Christian Popkes, PHOTOPIA Hamburg: „Mich hat vor allem die Qualität und die Vielseitigkeit der eingereichten Arbeiten beeindruckt. Ich freue mich schon sehr auf den nächsten Blende-Wettbewerb!“

Saskia Schäper, Tamron: „Auch in diesem Jahr hat sich die Auswahl der Siegerbilder im Bundesendausscheid schwierig gestaltet. Zwischen zahlreichen kreativen und technisch anspruchsvollen Bildern, stachen vor allem die ersten drei Plätze durch ihre Extravaganz und Umsetzung hervor!“

Weitere Jurymitglieder waren Bastian Freese (CEWE), Guido Krebs (Canon), Markus Hillebrand (Nikon), Markus Siek (DigitalPHOTO), Martin Vieten (photoscala) sowie der Fotokünstler und Foto-Influencer Oliver Schoch.