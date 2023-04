Neu: Think Tank: FirstLight+ Rucksäcke, Photo Cubes und Tech Pouches.

Pressemitteilung 2023-04-11 15:00 Die Transcontinenta GmbH, Distributor von Think Tank in Deutschland und Österreich, stellt neue Taschen vor. Die FirstLight 35L+ und 46L+ Kamera-Rucksäcke, die Stash Master Photo Cube Serie und die EDC Tech Pouches.

Think Tank FirstLight 35L+ und 46L+ Kamera-Rucksäcke

Die FirstLight 35L+ und 46L+ Rucksäcke sind speziell für reisende Outdoor Fotografen entwickelt. Die Rucksäcke sind für längere Reisen konzipiert und können im Handgepäck mitgenommen werden (Handgepäckbestimmungen erfragen), und macht es somit einfacher, an Ihr Ziel zu gelangen. Der 11-fach verstellbare Torso-Tragesystem des FirstLight passt den meisten Männern und Frauen.

Dieser Rucksäcke verfügen außerdem über widerstandsfähige Bodenplatten aus ballistischem Nylon mit ausreichend Platz für lange Teleobjektive. Die erweiterbare Fronttasche für Reise- oder Trail-Essentials wie zusätzliche Kleidung, Stirnlampe, Handschuhe, Ladegeräte etc. verfügt über ein gepolstertes Laptop-Fach (bis 16”).

Die FirstLight 35L+ und 46L+ Rucksäcke bieten zudem über eine abnehmbare Deckeltasche und einen neu gestalteten Organizer, um persönliche Gegenstände und die Fotoausrüstung zu schützen und zu organisieren. Dank der verstellbaren Trennwände aus hochdichtem, geschlossenzelligem Schaumstoff können auch große Teleobjektive oder herkömmliche Fotoausrüstungen untergebracht werden. Seitliche Kompressionsriemen mit abschließbaren SR-Schnallen sorgen für zusätzliche Verzurrpunkte, und die Schulter- und Hüftgurte lassen sich zur kompakten Aufbewahrung im Gepäckfach nach vorne klappen.

Key Features:

Vergrößerbare Vordertasche für das Wesentliche auf Reisen oder unterwegs

Durch das höhenverstellbare Tragesystem passend für unterschiedlichste Körpergröße

Abnehmbare (schwimmende) Deckeltasche

Neu gestaltete Organizer-Einteilung

Verbesserte Ober- und Seitentaschen für leichteren Zugang zu kleinen Gegenständen

Bessere Gewichtsverteilung für eine komfortablere Beladung ermöglicht den ganzen Tag auf dem Trail

Erweiterbare Fronttasche für Reise- oder Trail-Essentials, z. B. zusätzliche Kleidung, Stirnlampe, Handschuhe, Ladegeräte etc.

Große Reißverschlusstasche an der Seite für Zubehör oder persönliche Gegenstände

Bodenplatte aus ballistischem Nylon für Strapazierfähigkeit auf rauen Oberflächen

Griffe an drei Seiten machen es einfach, ihn in ein Gepäckfach, ein Auto oder einen Kofferraum zu heben,

Schultergurte und Hüftgurt lassen sich nach vorne umschlagen, um eine kompakte Aufbewahrung im Gepäckfach zu ermöglichen

Kompatibel mit Think Tank Modular-Taschen und anderen Filtertaschen

Think Tank Stash Master Photo Cube Series

Mit der Think Tank Stash Master Camera Cube Serie können Sie die Kapazität jedes großen Rucksacks, Trolleys oder Duffels für Ihre Fotoausrüstung erweitern.

Der Innenraum aus hochdichtem Velex und die verstärkten vertikalen Trennwände sorgen dafür, dass Ihre Ausrüstung sicher und geschützt ist, während die Tragegriffe den Transport erleichtern. Der Stash Master ist aus wasserabweisendem Gewebe mit DWR-Beschichtung gefertigt und schützt Ihre Ausrüstung – eine großartige Lösung für Profis und Fotoenthusiasten gleichermaßen. Stash Master Fotowürfel können auch verwendet werden, um den persönlichen Stauraum in einer Vielzahl von Think Tank Produkten zu vergrößern, einschließlich SpeedTop™, Backlight® Elite 45L und Rucksäcken der Rotation Series.

Key Features:

Der gepolsterte Einsatz ermöglicht es Ihnen, es zusammen mit Ihrer eigenen Tasche zu verwenden oder den Stash Master eigenständig zu verwenden

Passend für professionelle Kameraausrüstung bis Objektiven bis zu 70-200mm f/2.8

Verstellbares Trennwandset mit schwenkbaren Trennwänden bietet Vielseitigkeit bei der individuellen Anpassung an die Fotoausrüstung

Innenraum aus hochdichtem Velex, vernetztem Schaumstoff und verstärkten vertikale Trennwände sorgen für einen sicheren Halt Ihrer Ausrüstung

Leistungsstarke YKK Reißverschlüsse

Haltegriff erleichtert das Herausziehen des Stash Masters aus einer Tasche oder Rucksack

Seitliche Gurtbandschlaufen ermöglichen die Anbringung eines mitgelieferten Schultergurtes

Zurück klappbare Deckel erlauben das Offen bleiben im Rucksack

Wasserabweisendes Gewebe mit DWR-Beschichtung schützt Ihre Ausrüstung

Think Tank EDC Tech Pouches

Sie sind es leid, in Ihrem Rucksack nach dem Computer-Dongle zu suchen, nur um festzustellen, dass Sie ihn zu Hause vergessen haben? Halten Sie all Ihr technisches Zubehör in einer organisierten Tasche zusammen, sodass Sie alles zur Hand haben, wenn Sie es brauchen. Wie das alte Sprichwort sagt: “Ein Platz für alles, und alles an seinem Platz”.

Key Features – EDC Tech Pouch 5 & 10:

Das Mappendesign bietet vollen Zugriff und Sichtbarkeit

Vier Taschen und drei Schlaufen für optimale Organisation

Trageschlaufe dient gleichzeitig als Aufhänger

Blickdichtes Design hält Gegenstände verborgen

Eine Innentasche mit Reißverschluss

Zwei elastische Schlaufen

Taschen mit Dehn falten für mehr Volumen

Reißverschluss-Schieber aus Stoff

Key Features – EDC Tech Pouch 20

Sechs Taschen und sechs Steckplätze für die ultimative Organisation

Zwei Schlaufen zur Befestigung eines Schultergurtes ermöglichen das Tragen der Tasche am Körper

Eine mit Mikrofaser gefütterte Hülle für übergroße Telefone oder kleine Elektronik in Tablet-Größe

Zwei durchsichtige Faltenhüllen für die Sichtbarkeit der Ausrüstung

Vier elastische Schlaufen

Verfügbarkeit und unverbindliche Preisempfehlung:

Die Think Tank FirstLight 35L+ und 46L+ Rucksäcke sind ab sofort verfügbar.

FirstLight 35L+: 479,99 Euro

FirstLight 46L+: 489,99 Euro

Die Think Tank Stash Master Photo Cube Serie ist ab sofort verfügbar.

Stash Master S: 69,99 Euro

Stash Master M: 89,99 Euro

Stash Master M Pro: 104,99 Euro

Stash Master L: 99,99 Euro

Stash Master L Pro: 109,99 Euro

Die Think Tank EDC Tech Pouches sind ab sofort verfügbar.