RICOH GR III Diary Edition Special Limited Kit mit exklusiven Zubehör

Paris, 09. Januar 2023

RICOH IMAGING COMPANY, LTD. freut sich, die Einführung die RICOH GR III „Diary Edition“ als Special Limited Kit bekannt zu geben. Dieses Kit basiert auf der digitalen High- End-Kompaktkamera RICOH GR III, die sich jetzt durch ein metallisches, warm-graues Gehäusefinish auszeichnet. Sie wird in einer limitierten Stückzahl von nur 2.000 Exemplaren weltweit erhältlich sein und enthält exklusives, speziell gestaltetes Zubehör, wie die Fingertrageschlaufe aus echtem Leder, der farblich auf das Kameragehäuse abgestimmt ist, einen speziellen Objektivring, eine Metallabdeckung für den Blitzschuh, beide in einem Silberton gehalten, sowie eine Kameratasche aus exklusivem Segeltuch.

Das RICOH GR III Diary Edition Special Limited Kit wird voraussichtlich im Januar 2023 exklusiv im RICOH GR Web Shop erhältlich sein. Der empfohlene Verkaufspreis für das Kit inklusive exklusivem Zubehör beträgt voraussichtlich: 1.229,- Euro.

Die RICOH GR III Diary Edition wird ab Frühjahr 2023 als Standardmodell (ohne Kit-Zubehör) verfügbar sein.

Seit der Vorstellung der analogen RICOH GR 1 im Jahre 1996 hat sich die GR-Baureihe zu einer der Legenden unter den Fotokameras entwickelt. Mit der RICOH GR III wird seit 2019 das Konzept fortgesetzt.

Es beruht darauf, dass keine Kompromisse zu Lasten der Baugröße eingegangen werden. Und Ausstattung nur ihrer selbst Willen oder Funktionen, nur weil sie gerade in Mode sind, wird man in der Kamera nicht finden. Dafür reagieren die Produktingenieure auf Wünsche der Fotografen, indem neue Funktionen durch Aktualisierung des Betriebssystems implementiert werden. Inzwi- schen wurden acht Firmware-Aktualisierungen veröffentlicht, die auch aufgrund von Fotografen- Wünschen entwickelt wurden. Ein langer Produktzyklus, und somit langanhaltender Spaß mit der Kamera, ist nur einer der Vorteile des Systems RICOH GR.

Neben zahlreichen Firmware Updates, gibt es verschiedene Sondermodelle, mit unterschiedlichem Gehäusedesign und als Special Kit auch mit exklusivem Zubehör. Und mit der RICOH GR IIIx wird eine Variante mit einer 40 mm Brennweite (KB äquivalent), auf Wunsch vieler Fotografen, angeboten.

Inzwischen ist die GR III nicht mehr einfach nur „eine Kompaktkamera“, sie ist eine etablierte Kamera, die einen großen Freundeskreis gefunden hat. So veranstaltet RICOH IIMAGING inzwischen regelmäßige User-Treffen, wie z.B. letztes Jahr in Paris, Berlin und London, über die wir auf dem GR-YouTube Kanal berichten.

Bisher waren die Gehäuse in Anlehnung an den hauptsächlichen Verwendungszweck der Kamera, für die Streetphotography, gestaltet. Mit der Vorstellung der RICOH GR III Diary Edition wird jetzt eine Kamera in einem eher eleganten warm-grauen Gehäusefinish vorgestellt. Damit wird der Anspruch unterstrichen, dass die Kamera schon lange kein „Straßenkind“ mehr ist, sondern schon lange auf Reisen, Feiern und eben als Fototagebuch als täglicher Begleiter dient.

In diesem Zusammenhang sei auf die in den App-Stores, kostenlos erhältliche, App „Image- Sync“ hingewiesen, die Bilder in Sekundenbruchteilen auf ein Smartphone oder Tablett PC überträgt, um die Bilder direkt Vorort mit Freunden oder Partnern zu teilen.

Zunächst wird es die RICOH GR III Diary Edition als Special Limited Kit mit exklusivem Zubehör geben. Ab Frühjahr 2023 wird die RICOH GR III Diary Edition als Standardprodukt, ohne spezielle Tasche, Riemen Objektivring und Blitzschuhabdeckung, angeboten werden.

Die RICOH GR III Diary Edition unterscheidet sich von der GR III Basisversion durch folgende Ausstattung:

Warm-graues Metallfinish

Das Kameragehäuse ist mit einer exklusiven Metallic-Oberfläche in einem warmen-grauen Farbton versehen. Das metallische Aussehen und die Oberflächenstruktur wurden entwickelt, um das Gefühl von Zuverlässigkeit und Qualität zu verstärken und einen sicheren Halt des Kameragehäuses zu gewährleisten.

Das Gehäusedesign verleiht der Kamera ein Aussehen, welches nicht mehr an die typischen schwarzen Kameras erinnert, sondern durch das wertige Aussehen mit einem warmen Farbton den Charakter eines Lifestyleproduktes unterstreicht.

Das Griffgummi bietet durch eine dunkelbraune Oberfläche einen Kontrast, und bildet eine Einheit mit dem Kameragehäuse. Um das edle Aussehen zu unterstreichen sind der Objektivring und eine spezielle Blitzschuhabdeckung in Silber gehalten, was das Gefühl von Qualität und Exklusivität, der Kamera unterstreicht.

Exklusiver Gravur Service der Blitzschuhabdeckung

Die silberfarbene Blitzschuhabdeckung wird nach dem Kauf auf Kundenwunsch mit einer speziellen Gravur versehen. Zur Auswahl stehen hierfür der Schriftzug „Diary Edition“ oder eine individuelle Gravur, die bei der Bestellung der Kamera konfiguriert werden kann, und entsprechend mit einer Lieferzeit nach der Fertigung geliefert wird.

Fingerriemen aus echtem Leder

Der kurze Fingerriemen aus echtem Leder, ist farblich auf das warme Grau der Kamera abge- stimmt. Sein spezielles und reduzierte Design erleichtert die Aufbewahrung und den Transport der Kamera und bietet Sicherheit bei der Kamerabenutzung. Das durchdachte Design und die sorgfältigen Nähte wurden mit viel Liebe zum Detail gestaltet, was das Gefühl der Exklusivität noch verstärkt.

Segeltuchetui

Das Etui aus ungebleichtem Segeltuch ist ebenfalls als exklusives Zubehör enthalten. Es wird mit einer Verschlusslasche aus echtem Leder geliefert, deren Material mit dem des Fingerrie- men identisch ist.

Das Segeltuch-Material wurde ausgewählt, weil es im Laufe der Jahre des Gebrauchs durch die entstehende Patina und Gebrauchsspuren immer individueller und attraktiver wird.

Neuer Farbfilm-Bildmodus

Die GR verfügt über eine Anzahl verschiedener „Image-Control“-Funktionen. Hiermit werden verschiedene Bildanmutungen simuliert, und nicht zuletzt der „Hochkontrast Schwarzweiß“-Modus wird von vielen GR-Fotografen geliebt.

Mit der RICOH GR III Diary Edition gibt es jetzt einen neuen „Farb-Negativfilm“-Modus. Basierend auf den visuellen Effekten, die nur durch Negativfilm entstehen, erzeugt dieser Modus eine exquisite Balance zwischen satten Farben und einem leichten Farbstich, wie sie häufig auf Abzügen von Negativfilmen zu finden sind.

*Dieser Modus wird mit einer kommenden Aktualisierung der Fimware ebenfalls für die Modelle der GR III- und GR IIIx-Serie verfügbar sein

Erweiterte Abschaltgrafik

Die Abschaltgrafik ist in Anlehnung an das Gehäusedesign gestaltet, und zeigt ein geprägtes Logo vor einer Textur und Farbgebung, in Anlehnung an die Oberfläche des Gehäuses.

Als neue Funktion, die ebenfalls für die existierenden GR III und GR IIIx Modelle per Firmware Aktualisierung verfügbar sein werden, bietet die Ausschaltgrafik zusätzliche Informationen. Neben dem aktuellen Tages-Bildzähler, wird jetzt die Gesamtbildzahl, sowie die Firmware Versionsnummer angezeigt.

Neben diesen neuen Details entspricht die technische Ausstattung dem Basismodell der RICOH GR III.

Passend zur Neuvorstellung, stellt Adobe jetzt auch die original GR III Kameraanpassungen für die Entwicklung über Lightroom zur Verfügung.