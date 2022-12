Schöne Bescherung bei DxO: Ab sofort und noch bis Silvester bekommen Sie alle Software-Produkte des Bildbearbeitungsspezialisten mit 30 % Rabatt. Dazu zählen das brandneue Photolab 6.1, die unverzichtbare Nik Collection 5 oder das schlanke PureRAW 2. Das Angebot gilt auch für kostenpflichtige Upgrades. Allerdings gibt es eine kleine Einschränkung: Den Rabatt gibt es erst, wenn mindestens zwei Produkte im Einkaufswagen liegen.

Bei DxO gibt es ab sofort und noch bis 31. Dezember 30 % Rabatt auf die gesamte Bildbearbeitungssoftware. Einzige Bedingung: legen Sie mindestens zwei Produkte in den Einkaufswagen. Das müssen nicht unbedingt die Vollversionen der neuesten DxO-Software sein – auch kostenpflichtige Upgrades Ihrer älteren Versionen von DxO-Programmen zählen.

Das komplette Angebot von DxO auf einen Blick

DxO PhotoLab 6 Elite ist das Flaggschiff von DxO. Die brandneue Version 6.1 bietet Fotografen dank DxOs renommierter Kamera-und Objektivmodule eine noch nie dagewesene Bildqualität bei der Raw-Entwicklung und Bildbearbeitung. Ganz neu in der aktuellen Version ist die branchenführende DeepPRIME XD-Rauschminderung.

Mit dem 30%-Rabatt reduziert sich der Preis von DxO PhotoLab 6.1 Elite von 219 Euro auf 149 Euro. Und das Upgrade von Version 4 oder 5 kostet nur 69 Euro statt 99 Euro.

DxO PureRAW 2 bringt die DeepPRIME-Technologie aus PhotoLab 6 Elite in einem kleinen schlanken Raw-Konverter, der auch als Plug-In in Lightroom & Co. funktioniert. Bei einem Rabatt von 30 % reduziert sich der Preis von PureRAW 2 von 129 Euro auf 89 Euro.

Nik Collection 5 ist eine vielseitigen Suite mit acht Plug-ins für Adobe Photoshop und Lightroom. Sie bietet Fotografen eine umfangreiche Palette an kreativen und technischen Werkzeugen. Mit dem Weihnachtsrabatt von DxO kostet die Nik Collection 5 nur ca. 104 Euro statt regulär 149 Euro. Und ein Upgrade von Version 3 oder 4 gibt es für nur 39 Euro statt 55 Euro.

DxO FilmPack 6 ist die Software zur Simulation klassischer analoger Filme. Erkunden Sie die Geschichte der Fotografie anhand von präzisen Renderings wie etwa Ilford Delta und Fuji Velvia, die durch detaillierte Laboranalysen authentisch nachgebildet wurden. Sie erhalten FilmPack 6 bei 30 % Rabatt für 97,30 Euro statt regulär 139 Euro. Upgrade-Kunden von Version 4 oder 5 können ebenfalls 30 % sparen – sie zahlen nur 55,30 Euro statt 79 Euro.

DxO ViewPoint 4 korrigiert Verzerrungen und Verzeichnungen. So sorgt die einzigartige Software für geometrische Perfektion und korrekten Perspektiven im Bild. Mit dem Weihnachtsrabatt von 30 % kostet ViewPoint 4 nur 69 Euro statt 99 Euro, fürs Upgrade von Version 3 gilt der Rabatt ebenfalls.