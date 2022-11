Bislang war die Nikon Z fc im Retro-Style nur in Silber erhältlich, jetzt kommt sie auch in Schwarz – wahlweise komplett einfarbig oder mit einer farbigen Belederung. Passend dazu bietet Nikon das Objektiv Z 40 mm 1:2 SE ebenfalls in einer schwarten Ausführung an. Die Nikon Z fc ist mit einem 21-Megapixel-Sensor im APS-C-Format ausgestattet. Die Nikon Z fc Black Edition soll ab Mitte November für 1049 Euro erhältlich sein, die farbige Belederung kostet 100 Euro Aufpreis. Derzeit wird das neue Modell im Nikon Store noch vergünstigt angeboten.

Nikon plant offenbar mit der Einführung der Z fc Black Edition die Preise für die Kamera etwas anzuheben. Wurde die Kamera im Retro-Style bislang für 999 Euro gelistet, soll sie zukünftig 1049 Euro kosten. Für die Varianten mit farbiger Belederung nennt Nikon eine unverbindliche Preisempfehlung von 1149 Euro. Zudem kommt die Nikon Z fc Black Edition in diversen Kits (siehe Pressemitteilung).

Die Nikon Z fc Black Edition wird exklusiv im Nikon Store erhältlich sein. Dort wird sie derzeit zum Angebotspreis von 849 Euro (einfarbig) oder 899 Euro (farbig beledert) angeboten.

Pressemitteilung von Nikon Deutschland: