Umkehradapter und Balgengerät für Fujifilm GFX Kameras: Näher dran dank NOVOFLEX

Die NOVOFLEX Präzisionstechnik GmbH zählt zu den Spezialisten im Bereich der Nah- und Makrofotografie. Die innovativen Produkte des Memminger Unternehmens werden von Fotografen in aller Welt geschätzt. Jetzt erweitert das Unternehmen sein Sortiment um zwei Produkte für Fujifilm GFX Kameras: den automatischen Umkehr­adapter FUG­RETRO sowie das Automatik­Balgengerät BAL­FUG.

Der neue Umkehradapter FUG-RETRO ermöglicht den Besitzern von Fujifilm GFX-Kameras einen leichten Einstieg in die faszinierende Welt der Makrofotografie. Er ist für alle GF Zoom- und Weitwinkelobjektive geeignet. Wie bei allen NOVOFLEX RETRO-Adaptern werden selbstver- ständlich auch beim FUG-RETRO sämtliche Steuersignale zwischen Kamera und Objektiv übertragen. Werksseitig wird der FUG-RETRO mit einem 77 mm Anschlussgewinde geliefert. Für Objektive mit einem anderen Filterdurchmesser sind folgende Reduzierringe als Zubehör lieferbar: 58 mm / 62 mm / 67 mm / 72 mm und 82 mm (Ordercode jeweils REDUZIERRING 77/..). Auf der Objektivseite des Umkehradapters ist ein 77 mm Filtergewinde zum Anschluss von Filtern und anderem Zubehör vorhanden.

Zum Anschluss an ein NOVOFLEX Universalbalgengerät der BALPRO- Serie (BALPRO 1, BALPRO T/S und CASTBAL-PRO) sind keine zusätzlichen Anschlussadapter erforderlich. Die entsprechende V-Nut ist an beiden Enden des Umkehradapters bereits vorhanden.

Besonders erwähnenswert ist die Bildqualität, die in der Retrostellung bei vielen Objektiven deutlich besser ist als im Vergleich zu Makro- objektiven oder Zwischenringen. Auch die Abbildungsmaßstäbe brauchen keinen Vergleich zu scheuen. So wird zum Beispiel beim direkten Einsatz an der Kamera mit dem Fujifilm Zoomobjektiv

GF 32 – 64 mm/4,0 R LM WR in Retrostellung je nach Brennweite ein Abbildungsmaßstab von 1,3-2:1 erreicht. Noch größere Abbildungsmaßstäbe sind mit einem Balgengerät möglich.

In Verbindung mit dem neuen automatischen Balgengerät BAL-FUG lassen sich beispielsweise mit dem Fujifilm GF 50 mm/3,5 R LM WR bei vollem Balgenauszug eine nahezu 4-fache- und mit dem Fujifilm Zoomobjektiv GF 45 – 100 mm/4,0 R LM OIS WR bei 80 mm Brennweite eine etwa 3,6-fache Vergrößerung erzielen. Wesentlich größere Arbeitsabstände sind mit dem 120 mm Makroobjektiv am Balgen realisierbar. Bei Vollauszug ist ein Maßstab von etwa 3:1 bei 13 cm Abstand möglich.

Außerdem liefert NOVOFLEX ein bereits fertig montiertes und sofort einsatzbereites Balgengerät (Bestellcode BAL-FUG) bestehend aus BALPRO 1 und FUG-RETRO.

Der automatische Umkehradapter sowie das Balgengerät sind ab sofort lieferbar. Die UVPs liegen bei 479,– Euro (FUG-RETRO) bzw. 889,– Euro (BAL-FUG).