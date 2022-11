Kompakt, leicht, günstig – so lassen sich die herausragenden Eigenschaften des neu vorgestellten TTArtisan AF 27mm f/2,8 XF für Fuji X auf den Punkt bringen. Sein Bildwinkel entspricht etwa dem eines 40mm an Kleinbild, der optische Aufbau besteht aus sechs Elementen in fünf Gruppen. Das TTArtisan AF 27mm f/2,8 XF für Fuji X soll ab Mitte November für 199 Euro in Schwarz und Titangrau erhältlich sein.

Pressemittteilung des deutschen Distributors B.I.G.: