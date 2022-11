In fotoesspresso 5/2022 dreht sich fast alles um das Thema Wasser: Philipp Jakesch bringt Ihnen die Fotografie von Wasserlandschaften näherbringt, Christian Howe gibt Einblicke in seine Arbeit als Forschungstaucher. Außerdem gibt es Tipps zum Histogramm in Lightroom, ein Blick auf die Neuerungen in Excire Search sowie Informationen zu den Weiterentwicklungen bei Skylum.

Wie schon seit vielen Jahren gibt es fotoespresso völlig kostenlos. Vor wenigen Tagen ist Ausgabe 5/2022 erschienen, hier steht sie zum Download bereit.

Das sind die Themen der aktuellen Ausgabe: