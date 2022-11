NOVOFLEX übernimmt HEDLER: Gemeinsam in die Zukunft

02.11.2022. Die NOVOFLEX Präzisionstechnik GmbH mit Sitz in Memmingen übernimmt zum 02. November 2022 die in Runkel ansässige HEDLER Systemlicht GmbH. Wie vom neuen Eigentümer verlautet, werden alle Mitarbeiter übernommen und der Geschäftsbetrieb komplett aufrechterhalten. Das gilt auch für die Ansprechpartner und Kontaktdaten, die vorerst unverändert bleiben. Außerdem soll der Markenname HEDLER auch in Zukunft beibehalten werden.

Beide Unternehmen setzen durch die Fusion auf hohe Synergieeffekte in den Bereichen Produktentwicklung, Nachhaltigkeit, Servicegedanke und den direkten Kontakt zum Anwender. So sind beispielsweise auf beiden Seiten Set-Angebote für unterschiedliche Anwendungen geplant. Ferner setzen beide Firmen auch in Zukunft konsequent auf die Produktion in Deutschland. Schließlich steht der Begriff „Made in Germany“ bei Verbrauchern weltweit hoch im Kurs. Er ist das Synonym für Qualität, Zuverlässigkeit, Präzision und Langlebigkeit. Eigenschaften, die auch auf die Produkte der beiden mittelständigen Unternehmen zutreffen.

Zwei Spezialisten mit viel Erfahrung

Die Firma HEDLER wurde bereits 1945 von Otto Hedler gegründet. Sie startete als Fotostudio und vertrieb parallel dazu Fotoprodukte. Von 1961 bis 1972 fertigte HEDLER Diaprojektoren und vertrieb Marken-Ferngläser unter eigenem Namen. Die Erfolgsgeschichte der HEDLER Leuchten begann 1968 mit der Vorstellung der ersten Foto- und Film Gebläse-Leuchte – seinerzeit eine kleine Revolution. Die für den Dauerbetrieb konstruierte Leuchte wurde schnell zu einem begehrten und bewährten Werkzeug für Fotografen aus aller Welt. Aus dem ersten HEDLER Leuchten-Modell entwickelten sich im Laufe der Jahre eine ganze Reihe unterschiedlicher Halogenleuchten und kompakte Studioblitze, die sich u. a. durch ihren komfortablen Einsatz und praxisnahe Ausstattung auszeichnen. Vieles hat sich mit der digi- talen Fotografie bzw. Videografie geändert. So wurde auch mit Einführung der neuen DLSRs und der häufig integrierten Funktion HD-Videos aufzeichnen zu können, der Wunsch nach Leuchten ohne Lüfter laut. Diese Modelle eignen sich vor allem für den Einsatz im Bereich von Digital-Video mit O-Ton-Aufzeichnung, finden aber auch in der Makrofotografie ihren Einsatz, wo Luftströme des Kühlsystems unerwünschte Bewegungen der oft fragilen Objekte auslösen könnten. Um die geforderte, hohe Qualität sicherzustellen, werden alle Leuchten mit hochwertigen Komponenten in Deutschland von Hand gefertigt und vor der Auslieferung einzeln geprüft. Das erlaubt dem Unternehmen, eine Garantie von 36 Monaten auf Neugeräte zu geben. Drei wesentliche Merkmale von HEDLER Systemlicht, die bis heute Gültigkeit haben sind: Qualität, Sicherheit und Variabilität.

Die Geschichte von NOVOFLEX begann 1948, damals noch unter dem Namen Fotogerätebau Karl Müller. Bereits zwei Jahre später wurde „NOVOFLEX“ als Markenname eingetragen, und die Erfolgsstory begann. Mit seinen einzigartigen Schnellschuss-Objektiven, Balgengeräten und sonstigem Zubehör erlangte NOVOFLEX schnell einen ausgezeichneten Ruf bei Fotografen weltweit.

Mit Einführung der Autofokuskameras ging der Bedarf an Schnellschuss-Objektiven jedoch rapide zurück, und Karl Müller ver- kaufte die Namensrechte und Maschinen an seinen langjährigen Mitarbeiter Reinhard Hiesinger, der 1996 die NOVOFLEX Präzisionstechnik GmbH gründete und in eine neue Produktionsstätte zog. Von Beginn an überzeugte bzw. überraschte das „neue“ Unternehmen mit dem traditionsreichen Namen die Fotowelt mit zahl- reichen innovativen Produkten. Schwerpunkte im umfangreichen Produktportfolio bilden Stativ- und Haltesysteme, zahlreiche Problemlösungen für die Bereiche Makro-, Repro- und Panoramafotografie sowie die beliebten Objektivadapter für nahezu jede Kamera-/Objektiv-Kombination. Die NOVOFLEX Präzisionstechnik GmbH zählt zu den erfolgreichen mittelständischen Unternehmen in der deutschen Fotolandschaft.

Jetzt beschreiten zwei langjährige Spezialisten für Problemlösungen einen gemeinsamen Weg, damit auch in Zukunft qualitätsbewusste Anwender vom Know-how für hochwertiges Fotozubehör und hochwertiges Lichtequipment profitieren können.