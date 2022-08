Ein Muss für Foto- und Filmprofis: Die CFexpress™ Typ A Karte der Gold Serie und der CFexpress™ Typ A/SD Kartenleser von Lexar

Lexar kündigt neues Traum-Duo an

San José, USA, 25. August 2022 – Lexar, eine weltweit führende Marke für Speicherlösungen, launcht die schnellste Lexar® Professional CFexpress™ Typ A Karte der Gold Serie. Ergänzt wird die Karte mit dem neuen CFexpress™ Typ A/SD Kartenleser, der extra für die Typ-A-Karte sowie SD-UHS-II-Karten entwickelt wurde und beste Performance verspricht.

Mit überragender Leistung und einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 900 MB/s*1, einer Schreibgeschwindigkeit von bis zu 800 MB/s*1 und einer Mindestschreibgeschwindigkeit von 700 MB/s*1 ist die Lexar® CFexpress™ Typ A Karte der GOLD Serie für professionelle Kreative gedacht, die mühelos hochauflösende Bilder und 8K-Videos in Kinoqualität aufnehmen möchten. Mit der Videoleistungsklasse 400 (VPG 400) wird eine stabile Videoaufzeichnung mit mindestens 400 MB/s gewährleistet, sodass Filmschaffenden kein einziges Bild entgeht. Erhältlich in Kapazitäten bis zu 160 GB können mehr hochwertige Bilder und 8K-Videos in Kinoqualität aufgenommen werden, ohne ständig die Karten austauschen zu müssen. Die Lexar® Professional CFexpress™ Typ A Karte der GOLD Serie zeichnet sich außerdem durch ein robustes Design aus, das die nötige Widerstandsfähigkeit zum Schutz vor Temperaturen, Stößen und Vibrationen bietet*2. Zudem gilt für sie eine lebenslange beschränkte Garantie*3.

Karte und Kartenleser: Das perfekte Dreamteam

In Verbindung mit dem neuen Lexar® Professional CFexpress™ Typ A/SD™ Kartenleser können CFexpress™ Typ A und SD™ UHS-II Speicherkarten*4 gleichzeitig mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) in hoher Geschwindigkeit Daten übertragen. Mit dem leichten Metalldesign passt der Kartenleser problemlos in jede Tasche, um Daten flexibel unterwegs zu übertragen. Die Komplettlösung für die Erfassung und Übertragung von Inhalten unterwegs ermöglicht es Content Creators, ihren Arbeitsablauf von der Aufnahme bis zur Postproduktion zu optimieren.

“Wir freuen uns, die neue Lexar® Professional CFexpress Typ A Karte der GOLD Serie ankündigen zu können. Dank der branchenführenden Leistung und der VPG 400 Einstufung können professionelle Anwender Videos in Kinoqualität aufnehmen ohne ein einziges Bild zu verpassen”, so Joel Boquiren, General Manager von Lexar. “In Kombination mit dem neuen 10Gbps Lexar® CFexpress™ Typ A/SD™ High-Speed Kartenleser können Kreative einen effizienten Arbeitsablauf für die Übertragung von Inhalten vom Drehort zur Postproduktion einrichten”.

Verfügbarkeit und Preis

Die Lexar® Professional CFexpress Typ A Karte der GOLD Serie und der Lexar® Professional CFexpress™ Typ A/SD™ Kartenleser sind ab sofort bei verschiedenen Onlinehändlern verfügbar. Die CFexpress Typ A Karte wird zu einem UVP von 139,- Euro (80 GB) und 259,- Euro (160 GB) angeboten.

*1 Bis zu 900MB/s dauerhafte Leseübertragung, Schreibgeschwindigkeiten geringer. Die Geschwindigkeitsangaben basieren auf internen Tests. Die tatsächliche Dauergeschwindigkeit kann je nach Hostgerät variieren.

*2 Temperaturbeständig: Widersteht einem Betriebstemperaturbereich von 14ºF (-10ºC) bis 158ºF (70ºC) und Lagerungstemperaturen von -4ºF (-20ºC) bis 185ºF (85ºC).

Stoßfest (50[G], 11[ms] / halbe Sinuswelle. Der obige Stoß muss 3 Mal aus 3 orthogonalen Richtungen einwirken.)

Vibrationsbeständig (10[Hz] bis 2000[Hz], Sweep-Zeit: 20 Minuten. 12 Zyklen pro Achse, (36 Zyklen für 3 Achsen), Testzeit: 12[hr]).

*3 Die beschränkte lebenslange Garantie ist auf 10 Jahre ab Kaufdatum in Deutschland und Regionen, die keine lebenslange Garantie anerkennen, begrenzt.

*4 Entwickelt für CFexpress™ Typ A Speicherkarten. Unterstützung für alle CFexpress™ Typ A Speicherkarten kann nicht garantiert werden. Die Ergebnisse können je nach Systemkonfiguration und Kartengeschwindigkeit variieren.