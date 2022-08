Save the Date: Canon zeigt geballte Imaging Power auf der PHOTOPIA 2022.

29. August 2022. Vom 13.-16. Oktober 2022 verwandelt sich die Hansestadt Hamburg zum zentralen Ankerpunkt der Fotografie in Deutschland und bringt kreative Köpfe der unterschiedlichsten visuellen Disziplinen zusammen. Canon wird mit einem mehr als 600 qm großen Auftritt sowie einem attraktiven Programm in Form von Fotowalks, Workshops und Ambassador-Vorträgen vertreten sein, um einen umfangreichen Einblick in die eigenen Produktwelten und die Imaging-Welt von morgen zu geben. Zudem macht die Canon B2B Roadshow Halt auf der PHOTOPIA und zeigt innovative Business Lösungen für eine moderne und digitalisierte Arbeitswelt.

Das komplette Produktportfolio von Aufnahme bis Output erleben: Halle A4 Stand 116

Kostenlose Sensorreinigung durch Canon Expert:innen: Halle A4 Stand 118

B2B Roadshow mit Halt auf der PHOTOPIA: Business Lösungen für das digitalisierte Arbeiten von morgen.

Die Canon Experience Area befindet sich Halle A4, Stand 116 direkt am Haupteingang. Der Bereich ist in die verschiedenen Produktkategorien von Canon unterteilt, sodass alle Besucher:innen in das gesamte Produktportfolio eintauchen können.

Das Standkonzept basiert auf ausgebauten Seecontainern und fügt sich ideal in die Messe- und Festival-Landschaft der PHOTOPIA ein. Diverse Themenbereiche machen die Canon Experience komplett:

An der Expert Bar stehen Canon Produktexpert:innen für eine professionelle Beratung bereit.

Speziell angepasste Fotospots bieten spannende Bildmotive, die direkt vor Ort mit zur Verfügung gestelltem Canon Equipment abgelichtet werden können – das gilt sowohl für das Ausprobieren von Tele- und Zoomobjektiven sowie für Canon Ferngläser oder Canon Concept Cameras wie die PowerShot Zoom oder PowerShot PX. Den kreativen Abschluss bilden fotogene und instagrammable Installationen sowie moderne Setups, die sich ideal dafür eignen, die Canon Experience auch auf Social Media festzuhalten.

Professionelle Sensorreinigung und Canon Academy Workshops

Für Besucher:innen mit eigenem Canon Equipment lohnt sich ein Besuch bei den CPS Techniker:innen von Canon. Diese bieten unter vorheriger Anmeldung während der PHOTOPIA kostenlose Sensorreinigungen in Halle A4, am Stand 118 an.

Auch die Canon Academy präsentiert zur PHOTOPIA ein spannendes Programm mit Fotowalks und Workshops. Für Einsteiger:innen und Fortgeschrittene gibt es einen inspirierenden Mix aus Tipps und Know-how für die Foto- und Videopraxis. Weitere Informationen zum Programm der Canon Academy finden sich hier: https://www.academy.canon.de/de_DE/im-fokus/canon-auf-der-photopia-2022 .

Creative Content Conference @PHOTOPIA

Die Creative Content Conference bietet auf der PHOTOPIA auch in diesem Jahr wieder ein mehrtägiges Live Event, welches auf die Interessen von professionellen Anwender:innen ausgerichtet ist. Neben Fotograf:innen, Galerist:innen und Branchenkenner:innen geben auch weltweit anerkannte und preisgekrönte Fotograf:innen ihr Wissen an das Publikum weiter, u.a. Canon Ambassador Richard Walch.

Weitere Infos zur Creative Content Conference finden sich hier.

Mit Halt in Hamburg: B2B ROADSHOW 2022 – MAKE IT ON TOUR

Canon ist der einzige Anbieter im Markt, der sowohl das B2C- als auch das B2B Imaging Geschäft von Aufnahme bis Output abdecken kann. Die B2B Roadshow 2022 verdeutlicht das breite Anwendungsspektrum und zeigt im mobilen Showroom, wie das moderne und digitale Arbeiten der Zukunft aussieht. Besucher:innen können hier erfahren, wie sich Prozesse individuell digitalisieren und damit effizienter, sicherer und nachhaltiger gestalten lassen.

Das detaillierte Veranstaltungsprogramm von Canon inklusive Informationen zu Vortragszeiten der Canon Ambassadors sowie verfügbare Timeslots für Sensorreinigungen während der PHOTOPIA folgen in Kürze.

Weitere Infos unter: https://www.photopia-hamburg.com/

Ticket für die PHOTOPIA gibt es hier.