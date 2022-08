Von Panasonic wird es wohl keine neuen Kompaktkameras mehr geben. Wie das japanische Wirtschaftsmagazin Nikkei berichtet, will sich der Hersteller stattdessen ganz auf seine Spiegellosen konzentrieren. Die aktuellen Kompaktkameras sollen zunächst weiter produziert werden.

Panasonic hat die Entwicklung kostengünstiger Kompaktkameras eingestellt, wie das japanische Wirtschaftsmagazin Nikkei bereits Anfang August berichtet hat. Demnach will sich Panasonic zukünftig auf die Entwicklung hochwertiger Spiegellose konzentrieren, die sich in erster Linie an ambitionierte Hobbyfilmer und professionelle Filmschaffende richtet.

Panasonic plant Nikkei zufolge eine entsprechende Kamera herauszubringen, die derzeit in enger Kooperation mit Leica entwickelt wird.