Leica Camera AG und Panasonic vereinbaren eine umfassende strategische Zusammenarbeit und entwickeln die „L² Technology“

Wetzlar, 31. Mai 2022. Die Panasonic Entertainment & Communication Corporation (mit Hauptsitz in Osaka, Japan) und die Leica Camera AG (Wetzlar) geben eine neue umfassende Geschäftsvereinbarung bekannt. Beide Unternehmen vereinbaren, ihre Kernkompetenzen verstärkt zu bündeln und gemeinsam neue Technologien und Lösungen unter dem Namen „L² Technology“ (L squared Technology) zu entwickeln. Das Logo „L² Technology“ steht symbolisch für die beiden Anfangsbuchstaben von „Leica“ und „LUMIX“ und wird zukünftig in den Marketingaktivitäten beider Unternehmen verwendet.

L² Technology vereint die Stärken der Marken Leica und LUMIX und kombiniert die Technologien und das Know-how der beiden Unternehmen mit dem Ziel, eine neue Ära der Kreativität für zukünftige Kamera- und Objektivprodukte sowie Software der nächsten Generation einzuleiten. Die Allianz bündelt die langjährige Expertise beider Partner – von Leica im Bereich der optischen und bildgebenden Technologien und von Panasonic im Bereich der Video- und Digitaltechnologie – und schafft maximale Synergien, um gemeinsam an innovativen Lösungen für eine neue Welt der Bildgebung zu arbeiten.

Die Zusammenarbeit umfasst die gemeinsame Investition in und Entwicklung von Technologien, die in die jeweiligen Kamera- und Objektivprodukte der beiden Unternehmen einfließen. Damit profitieren Anwender*innen von Leica und LUMIX Kameras zukünftig von der maximalen Leistungsfähigkeit zweier Innovationsträger, die ihre Kompetenzen zusammenführen, um Kreativen neue Möglichkeiten zu eröffnen. Mit der Verwendung des gemeinsamen L² Technology Logos und abgestimmter Marketingaktivitäten unterstreichen beide Kooperationspartner ihre langfristig angelegte Partnerschaft.

„In einer Zeit, in der Fotos und Videos weltweit in Echtzeit ausgetauscht werden, müssen Kameras in der Lage sein, noch atemberaubendere Bilder zu machen. Ich war schon immer beeindruckt von der hohen Bildqualität und der Bildphilosophie, die Leica in seiner langen Geschichte entwickelt hat. Ich freue mich sehr über die weitere Zusammenarbeit mit Leica bei der Entwicklung von Technologien, die es Menschen auf der ganzen Welt ermöglichen, ihre Emotionen zu teilen“, sagt Akira Toyoshima, CEO Panasonic Entertainment & Communication Co.,Ltd.

„Mit Panasonic verbindet uns seit vielen Jahren eine partnerschaftliche sowie vertrauensvolle Zusammenarbeit und ihre umfangreiche Expertise ist unbestritten. Die Zusammenführung unserer Kompetenzen in der L² Technology ist ein weiterer Meilenstein der Partnerschaft und beweist, dass der beste Weg, den heutigen Herausforderungen im Kameramarkt zu begegnen, nicht in der Segmentierung und Spezialisierung liegt, sondern in der Vertiefung von Fähigkeiten, um gemeinsam Lösungen für die Zukunft zu schaffen“, so Matthias Harsch, Vorstandsvorsitzender der Leica Camera AG.

Historie der Zusammenarbeit

Die Kooperation zwischen der Leica Camera AG und Panasonic Corporation besteht seit August 2000. Zunächst hatten die Unternehmen eine Kooperationsvereinbarung für Objektive von digitalen, audiovisuellen Geräten unterzeichnet, 2001 fiel die Entscheidung, auch im Digitalkamerabereich zu kooperieren. Seitdem haben die Unternehmen ihre technologische Zusammenarbeit stetig ausgebaut. 2018 folgte zusammen mit Sigma die Gründung der „L-Mount Alliance“, eine beispiellose Art der Zusammenarbeit, die Panasonic, Sigma und seit 2021 auch der Ernst Leitz Wetzlar GmbH ermöglicht, den von Leica entwickelten L-Mount Standard für ihre eigenen Entwicklungen zu nutzen und so ebenfalls Kameras sowie Optiken mit diesem Objektivanschluss anzubieten.