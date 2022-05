Canon: Welche RF-S-Objektive kommen als Nächstes? +++ Leica: Kommt M mit EVF statt Messsucher? +++ OM System: OM-5 noch diesen Sommer? +++ Panasonic: Kleinbildspiegellose S5H auf dem Weg? +++ Sigma I: hochlichtstarke Festbrennweiten geplant? +++ Sony: Technische Daten der Alpha 7R V aufgedeckt?

Canon könnte schon in Kürze weitere RF-S-Objektive für seine neuen APS-C-Kameras der EOS R-Familie bringen. Insider erwarten unter anderem hochwertige Festbrennweiten wie ein RF-S 32mm F/1.4 STM oder ein RF-S 22mm F/2 STM. Außerdem auf der Roadmap der Gerüchteköche: RF-S 16-55mm f/2.8 IS USM und RF-S 55-250mm f/4.5-7.1 IS STM.

Dass von Leica eine Variante seiner legendären M mit EVF aber ohne Messsucher kommen könnte, geistert schon länger durch die Szene. Jetzt schwappt das Gerücht wieder einmal hoch, der Grund: Noch dieses Jahr soll es so weit sein, wollen einige Insider erfahren haben.

OM System könnte nach der OM-1 schon bald die OM-5 präsentieren. Aus den Gerüchteküchen dringt, dass die OM-5 das Erbe der Olympus E-M5 Mark III fortführen wird, aber nicht deren direkte Nachfolge antritt. Insider vermuten: OM System wird keine Nachfolgerin für die E-M10 Mark IV mehr bringen, stattdessen werden die 5er- und die 10er Linie künftig einer neuen Reihe zusammengeführt.

Arbeitet Panasonic an einer besonders kompakten Kleinbildspiegellosen? Dieser Tage ist erstmals ein Gerücht aufgetaucht, dass von einer S5H spricht. Details zu den Fotofunktionen nennt es nicht, will jedoch Video-Specs kennen: Demnach filmt die bislang unbekannte Kamera unter anderem mit maximal UHD-4K bei 120 fps.

Plant Sigma hochlichtstarke Festbrennweiten, wohlmöglich für Sony E und L-Mount? Nahrung gibt diesem Gerücht eine neue Patentschrift, die unlängst in Japan publik wurde. Sie beschreibt drei Objektive mit Lichtstärke F/1.2 und den Brennweiten 35 mm, 40 mm sowie 50 mm.

Sony arbeitet angeblich mit Hochdruck an einer Alpha 7R V. Jetzt wollen Insider die ersten technischen Daten des Megapixel-Monsters aufgedeckt haben. Demnach bleibt es bei 62 Megapixel (wie bei der aktuellen Alpha 7R IV), die Video-Auflösung steigt allerdings auf 8K mit 30 fps. Trotz eines neuen, besonders schnellen Sensors soll die Serienbildrate bei Raw-Aufnahmen weiterhin 10 Bilder/Sekunde betragen; bei Aufzeichnung im JPEG-Format könnte sie allerdings höher sein. Das AF-System soll weitgehend von der Alpha 1 stammen, der elektronische Sucher mit 9,44 Millionen Bildpunkten sehr hoch auflösen.