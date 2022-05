Die Daguerreotype Achromat 2.9/64 Art Lens Aluminium

Ein Klassiker auf neuen Pfaden – der Daguerreotype Achromat ist zurück und präsentiert sich im schwarzen und silberfarbenen Finish.

Die neuen Objektive der Achromat Familie in Onyx-Schwarz und Silber-Graphit.

Lomography hat 2016 die Daguerreotype Achromat 2.9/64 Art Lens über Kickstarter erstmals vorgestellt. Die Resonanz war überwältigend und seither bestreitet dieses Objektiv seinen Platz in der Welt der Fotografie. In den letzten Jahren, haben wir die Daguerreotype Achromat-Kollektion um eine Reihe handgefertigter Designs erweitert; unsere neuen Objektive in onyx-schwarzem und silber-graphitfarbenem Aluminium sind die aktuellsten Ergänzungen, die sowohl auf analoge, wie auch auf digitale SLR-Kameras passen. Sie sind ab sofort zum neuen Preis von nur 299 EUR im Lomography Online Shop und in ausgewählten Einzelhandelsgeschäften weltweit erhältlich.

Die hochwertige Handwerkskunst der Art Lens Familie.

Von Lomography’s erfahrenen Technikern entwickelt und mit Sorgfalt handgefertigt, ist die neue Daguerreotype Achromat 2.9/64 Art Lens mit der erstklassigen optischen Qualität bedacht, mit der Lomography jedes Objektiv der Lomography Art Lens Familie versieht. Ein leistungsstarkes Werkzeug für moderne Fotograf:innen und Filmemacher:innen, das vor kreativen Einsatzmöglichkeiten nur so strotzt. Der Daguerreotype Achromat ist erhältlich für Canon EF- und Nikon F-Bajonette und kann über einen Adapter auch mit vielen anderen Kameras verwendet werden.

Die traumgleiche Ästhetik des ersten fotografischen Objektivs der Welt.

Als im Jahr 1839 ein Chevalier Achromat Objektiv auf eine Daguerreotype Kamera montiert wurde, war die an- gewandte Fotografie erfunden. Die charakteristische Äs- thetik des Objektivs tauchte die Bilder in einen fasziniere- nden Lichtschleier. Grund dafür war eine Folge technischer Abweichungen in der bildgebenden Optik, die bei offener Blende ganz natürlich seidige Bilder erzeugte. Die Da- guerreotype Achromat 2.9/64 Art Lens von Lomography ist eine Neuauflage dieser verloren gegangenen Ästhetik. Fotograf:innen und Filmemacher:innen werden mit einer umfangreichen Auswahl an Stimmungen beschenkt: ein seidiger Soft-Fokus bei f/2.9, gestochene Schärfe ab f/5.6 und eine Brennweite von 64 mm.

Waterhouse-Steckblendensystem für vielseitige und malerische Experimente.

Die Daguerreotype Achromat 2.9/64 Art Lens arbeitet mit einem Waterhouse-Steckblenden System, das eine ganzheitliche Kontrolle über Tiefenschärfe und Bokeh ermöglicht. Zusätzlich zu den klassisch-runden Steckblenden werden zwei weitere Sets geliefert: die Lumière Steckblenden geben den Fotos einen strahlenden, weichen Glanz. Die Aquarelle Steckblenden lassen die Farben verschmelzen und eine malerisch texturierte Struktur entstehen, die sonst kaum in der Fotografie erreicht werden kann.