Erster Eindruck: Der Verzicht auf die Cloud fällt nicht schwer

Das Bildarchiv ganz ohne Cloud auf allen Ihren Rechnern und Smartgeräten synchron zu halten, das ist ein großes Versprechen von Mylio Photos. Wie gut das jetzt schon funktioniert, hat Jens Glade für photoscala ausprobiert.

Mylio ist gewohnt einfach installiert, am besten zuerst auf dem Hauptrechner. Um die Software auch auf Smartgeräten einzurichten, blendet sie auf dem Rechner einen QR-Code ein. Über ihn werden die passenden Apps installiert und lassen sich anschließend mit dem persönlichen Account verknüpfen. Aufnahmen, die bereits auf dem Mobilgerät gespeichert sind, können dabei in Mylio aufgenommen werden.

Verwaltungsfunktionen

Ein großer Vorteil von Mylio Photos: Auf den synchronisierten Geräten werden zunächst nur platzsparende Vorschaubilder gespeichert. Hochauflösende Daten lädt die Bildverwaltung auf Anforderung nach – das schont die Ressourcen und sorgt für angenehmes flüssiges Blättern im Bildkatalog auf allen Geräten.

Bereits beim Start von Mylio findet die Software Mehrfachkopien von Fotos in den verwalteten Ordnern – klasse! Bei der Verwaltung von Personenbildern hilft die Gesichtserkennung, die ebenfalls nur auf den lokalen Geräten läuft.

Mylio Photos bietet alle wichtigen Verwaltungswerkzeuge

Zur Verwaltung des Bildarchivs bietet Mylio Photos die üblichen Werkzeuge und Funktionen wie Stichwörter, Kalenderansicht, GPS-Standortdaten, Bewertungen etc.

Alle gewünschten Bilder stets auf allen Geräten parat zu haben, das ist schon eindrucksvoll!

Bildbearbeitung

Falls eine Aufnahme einmal nicht ganz Ihren Vorstellungen entspricht, bietet Mylio Photo wichtige Bearbeitungsfunktionen. Die sind zwar nicht so üppig wie zum Beispiel bei Lightroom – Belichtung, Farben, Schärfe, Rauschen etc. lassen sich aber korrigieren. Falls Sie einmal mehr brauchen, übergeben Sie ein Foto aus Mylio heraus an Ihr Bildbearbeitungsprogramm. Sobald Sie die optimierte Version gespeichert haben, synchronisiert Mylio Photos sie auf allen verknüpften Geräten.

Mylio Photos hat die wichtigsten Bildbearbeitungsfunktionen an Bord, arbeitet aber auch mit externen Bildbearbeitungsprogrammen zusammen.

Fazit

Mylio hat mir mit seiner innovativen und selbsterklärenden Gestaltung gut gefallen. Da findet man sich auf Anhieb zurecht, sogar schon bei der Installation und Einrichtung seiner Mobildgeräte. Die Synchronisation aller verknüpften Geräte läuft unmerklich im Hintergrund, falls möglich über WLAN. Zur Verwaltung bietet Mylio Photos alle wichtigen Werkzeuge, ich habe nichts vermisst. Und auch für schnelle Korrekturen hat die Software alles Wichtige an Bord.

Für alle, die ihre Bilder nicht in einer Cloud parken, sie aber trotzdem stets parat haben wollen, ist Mylio Photos eine gelungene Lösung.