Apple: Mac mini mit M2 und M2 Pro im Herbst? +++ Canon I: günstige EOS R Kleinbildkamera noch in diesem Jahr? +++ Canon II: RF 300mm f/2.8L IS USM bereits am Horizont? +++ Fujifilm: Gleich zwei Tilt-Shift-Objektive für das GFX-System geplant? +++ Sigma: Kommt 18-50mm F2.8 DC DN Contemporary für Fujifilm X noch vor Jahresende? +++ Tamron: Alle Daten zum 50-400mm F4.5-6.3 enthüllt +++ Voigtländer: 50mm F1.5 mit variablem Soft-Focus unterwegs?

Apple hat den Mac mini als einer der ersten seiner Rechner mit dem hauseigenen M1-Chip ausgestattet. Im Herbst könnte nun bereits die Aktualisierung auf den brandneuen M2-Chip anstehen – wie aus diversen Gerüchteküchen verlautet. Den preisbewussten Bildbearbeiter würde es sicher freuen, wenn‘s so käme.

Bei Canon steht wohlmöglich bald die Ablösung der EOS R an. Das jedenfalls glauben in der Regel gut informierte Kreise zu wissen. Und sie sind sich sicher: Die Nachfolgerin der EOS R wird unterhalb der EOS R6 einsortiert werden. Vorgestellt werden könnte die neue Kamera Ende des Jahrs, die Auslieferung wird für Anfang 2023 erwartet. Als sicher gilt inzwischen, dass Canon zuvor eine Vlogger-Spiegellose (EOS R100?) vorstellen wird.

Und nochmal Canon: Angeblich ist das RF 300mm f/2.8L IS USM bald fertig, Prototypen sollen bereits in freier Wildbahn gesichtet worden sein. Insider wollen sogar schon erfahren haben, dass das 300er für das EOS R-System 40 Prozent leichter ist als das EF 300mm f/2.8L IS II USM. Erwartet wird, dass erste Vorserien-Exemplare ab Ende November bei der Fußball-WM in Katar auftauchen könnten.

Dass Fujifilm 2023 ein Tilt-Shift-Objektiv für das GFX-System bringen wird, ist kein Geheimnis – ein entsprechender Eintrag findet sich seit rund einem Jahr auf der Roadmap für G-Mount-Objektive. Doch möglicherweise hat Fujifilm noch ein zweites Tilt-Shift-Objektiv für GFX-Kameras in der Pipeline. Das jedenfalls wollen die Gerüchteköche von Fujirumors erfahren haben. Außerdem wollen sie erfahren haben: Anfang September wird das Weitwinkel-Zoom GF20-35mm F/4 vorgestellt.

Das Sigma 18-50mm F2.8 DC DN gibt es bereits für Sony E und L-Mount. Jetzt könnte bald eine Variante für Fuji-X folgen. Gut informierte Kreise glauben, dass das lichtstarke Zoom sogar noch dieses Jahr vorgestellt wird.

Tamron hat das Telezoom 50-400mm F4.5-6.3 für Sony E bislang nur angekündigt, mit vielen technischen Details hat sich der Hersteller dabei zurückgehalten. Jetzt ist im Web die PDF-Datei eines Prospekts aufgetaucht, der von Tamron zu stammen scheint. Demnach besteht die optische Konstruktion des 8fach-Teles aus 24 Linsenelementen in 18 Gruppen. Der Prospekt enthüllt ferner, dass der Filterdurchmesser 67 Millimeter beträgt und das Objektiv eingezoomt nur 18,3 Zentimeter lang ist. Sollten die Abbildungen des Prospekts authentisch sein, heißt das: bis zur Präsentation des Objektivs dürfte es nicht mehr lange dauern.

Voigtländer arbeitet offenbar an einem Soft-Focus-Objektiv. Darauf deutet eine Patentschrift hin, die dieser Tage aufgetaucht ist. Sie beschreibt ein 50mm F/1.5, bei dem sich die Weichzeichnung unscharfer Bildbereiche stufenlos einstellen lässt.